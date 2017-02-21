Le telecamere di Rai 3 a Montoro: tappa del "TG Itinerante"

Il “Tg Itinerante” farà tappa a Montoro. Il programma curato dal Telegiornale Regionale della Campania, in onda su Raitre, sarà in città il 25 febbraio a partire dalle ore 9:30 in Piazza Michele Pironti. Come di consueto, il servizio comunicativo sarà condotto dal giornalista Rino Genovese, che cercherà di rappresentare non solo l'intera realtà montorese, ma metterà in evidenza le bellezze artistiche, storiche, architettoniche, paesaggistiche ed ambientali della Città dei Due Principati. L’evento verrà inserito nell’edizione pomeridiana del TG3 Campania che andrà in onda alle ore 14,00 nell’ambito del TG3 regionale ed in particolare del servizio del TG ITINERANTE. L'Amministrazione, con una nota apparsa sul profilo Facebook istituzionale, ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare. Le telecamere di TG Itinerante di RAI 3 sono già state a Montoro nei giorni scorsi, per effettuare le riprese principali delle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del territorio e per riprendere la sfilata del Gran Carnevale Irpino alla frazione San Pietro, evento che sarà riproposto domenica 26 febbraio alle ore 10:00 sarà a T orchiati con la Festa dell'Intreccio e alle ore 14:30 in via Roma a Piano, per la grande sfilata dei carri, delle maschere e delle musiche della tradizione popolare. Sabato 25 febbraio 2017, dunque, Montoro in diretta TV dalla sede Comunale di Piano.