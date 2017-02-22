Home Dai Comuni Minibasket, nasce in città il "Montoro Taurus"

di Redazione 22/02/2017

Minibasket "Montoro Taurus": la prima, nuova, realtà cestistica della Città dei Due Principati. E' stato consegnato ieri sera ufficialmente il primo kit completo della squadra (zainetto, divisa e tuta) ai "baby cestisti", che si spera un giorno possano portare in alto il nome di Montoro. Un progetto nato grazie alla passione del Consigliere Comunale Guglielmo Lepre e da Fabio Capuano, con la Csi Formactions main sponsor. Dodici finora i bambini iscritti, naturalmente tutti montoresi, con le attività che svolgono due giorni a settimana presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo Galiani, alla frazione Torchiati, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Alla guida della Montoro Taurus, coach Sandro Maffei. Lo scopo principale è quello di contribuire allo sviluppo della Pallacanestro, in un territorio, quello montorese, in cui non era ancora nata una realtà sportiva dedicata allo sport della palla a spicchi, nonostante i tanti appassionati della disciplina. Anche a Montoro, dunque, si parte con lo sport definito "nobile", con la Scandone Avellino che vive un momento magico e con i giovanissimi atleti che sognano già di imitare i loro idoli. Sono già iniziate le iscrizioni con il kit sportivo gratuito che sarà consegnato a tutti i neo iscritti a partire dall'età di 5 anni. Info: 320/8716122 [gallery link="file" td_select_gallery_slide="slide" columns="2" ids="2470,2469,2468,2467,2466,2465,2464,2463"]