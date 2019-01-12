Verso Albalonga-Avellino, Bucaro: 'A casa della squadra più in forma del girone'
di Redazione
12/01/2019
'Provare a fare risultato a casa della squadra più in forma del girone'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro in vista della trasferta contro l'Albalonga allo stadio 'Pio XII' di Albano Laziale.
Albalonga-Avellino domenica 13 gennaio 2019, ore 14,30'Ci siamo già detti che se vogliamo provare a vincere il campionato non possiamo più permetterci di steccare una gara', ha aggiunto il tecnico degli irpini che, inoltre, ha speso di nuovo parole importanti per gli ultimi due arrivi, ovverosia per il portiere Aniello Viscovo e per il centrocampista Alessio Rizzo. Per la 21-esima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, il match Albalonga-Avellino è in programma domenica 13 gennaio con fischio d'inizio alle ore 14,30.
Calcio Serie D Girone G, calendario 21a giornataNel Girone G di Serie D sono in programma oggi, sabato 12 gennaio 2019, le gare Budoni-Monterosi e Lupa Roma-Latte Dolce, mentre domani, oltre ad Albalonga-Avellino, gli altri match in calendario sono Anzio Lavinio-Anagni, Ladispoli-Sff Atletico, Latina-Lanusei, Ostia Mare-Aprilia, Torres-Flaminia, Trastevere-Castiadas e Vis Artena-Cassino. In classifica, dopo 20 giornate, nel Girone G di Serie D 2018-2019, comanda il Lanusei che è capolista con 44 punti, mentre l'Avellino è attualmente quarto a 37 punti in coabitazione con il Monterosi e proprio con l'Albalonga.
