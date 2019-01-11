Calendario Serie D 2019 Girone G, orari partite di calcio 21ª giornata
di Redazione
11/01/2019
La Serie D in questo weekend riparte con la 19ª giornata e con la 21ª giornata per i gironi E, F e G. In accordo con quanto è stato reso noto dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli anticipi di sabato 12 gennaio del 2019 saranno ben diciassette.
Serie D 2019 Girone G, calendario partite sabato e domenica 12-13 gennaio 2019Nel Girone G di Serie D, quello dove è inserito l'Avellino, gli anticipi del sabato sono due, ovverosia Budoni-Monterosi alle 14,30, e Lupa Roma-Latte Dolce che è in programma con il fischio d'inizio alle ore 15. Domenica 13 gennaio alle ore 14,30, sempre per il Girone G di Serie D, le altre otto gare in calendario sono le seguenti: Albalonga - Avellino, Anzio - Citta Di Anagni, Ladispoli - Sff Atletico, Latina - Lanusei, Ostiamare - Aprilia Racing, Torres - Flaminia, Trastevere - Castiadas e Vis Artena - Cassino.
Recuperi diciottesima giornata di Serie D 2018-2019, ecco le dateLa Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha reso note la date dei recuperi di Serie D che sono validi per la diciottesima giornata di campionato. Nel dettaglio, il 16 gennaio 2019 si disputerà il match Team Altamura-Nardò per il Girone H, Real Giulianova-Olympia Agnonese il 23 gennaio per il Girone F; Città di Campobasso-Sangiustese e Isernia-Forlì nel Girone F, e Bitonto-Taranto nel Girone H il 30 gennaio.
