Albalonga-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
13/01/2019
Si è appena concluso Albalonga-Avellino, match del Girone G di Serie D valido per la 21-esima giornata. Con calcio d'inizio alle ore 14,30 di domenica 13 gennaio 2019, l'Albalonga, agli ordini del mister D’Adderio, è scesa in campo dal primo minuto con Jorio, Succi, Panini, Paolacci, Pace, Pellecchia, Di Cairano, Barone, Magliocchetti, Corsetti e Pippi, mentre l'allenatore dell'Avellino Giovanni Bucaro ha opposto dall'inizio Viscovo, Dionisi, Morero, Dondoni, Parisi, Matute, Di Paolantonio, Buono, Tribuzzi, De Vena e Da Dalt.
Albalonga-Avellino 0-1, decide una rete di TribuzziDopo il primo tempo chiusosi a reti inviolate, l'Avellino ha trovato la rete dei tre punti nella ripresa, e precisamente al 21-esimo del secondo tempo, con Tribuzzi. Il match Albalonga-Avellino è stato diretto dall'arbitro Catanoso di Reggio Calabria coadiuvato dagli assistenti Danese di Trapani e Spina di Palermo. Grazie alla vittoria odierna, l'Avellino, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, sale in classifica a 40 punti.
Prossimo turno Serie D Girone G, Avellino-Anzio per la 22-esima giornataPer la 22-esima giornata del Girone G di Serie D, l'Avellino tornerà a giocare tra le mura amiche contro l'Anzio. In particolare, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, il match Avellino-Anzio, con fischio d'inizio alle ore 14,30, si disputerà mercoledì prossimo, 16 gennaio del 2019.
