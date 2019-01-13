Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 2^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
13/01/2019
Dopo Budoni-Monterosi 3-1 e Lupa Roma-Latte Dolce 2-3, che si sono giocate ieri, si è conclusa oggi, domenica 13 gennaio del 2019, nel Girone G, la 21-esima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, la seconda del girone di ritorno per il torneo di calcio dilettantistico.
Risultati finali campionato di calcio di Serie D Girone G di oggi, domenica 13 gennaio 2019I risultati finali dei match odierni sono i seguenti: Latina-Lanusei 1-1, Ladispoli-SFF Atletico 1-1, Ostiamare-Aprilia 0-1, Torres-Flaminia 1-0, Vis Artena-Cassino 1-3, Trastevere-Castiadas 1-1, Anzio-Anagni 1-1, Albalonga-Avellino 0-1. A conclusione della 2^ giornata di ritorno, la classifica nel Girone G del campionato di calcio di Serie D è la seguente: Lanusei 45 punti, Latte Dolce 43 punti, Trastevere 42, Avellino 40, Monterosi ed Albalonga 37, Cassino 36, SFF Atletico 35 punti, Aprilia 34, Vis Artena 29, Latina 28 punti, Flaminia 23; Budoni, Ostiamare, Anagni e Ladispoli 22 punti; Torres 21, Castiadas 17 punti, Lupa Roma 14, Anzio ultimo con 9 punti.
Ecco il prossimo turno nel Girone G del campionato di calcio di Serie D, si gioca mercoledì 16/1/2019 in turno infrasettimanaleMercoledì 16/1/2019, nel Girone G del campionato di calcio di Serie D, si torna subito in campo per la 22-esima giornata, la terza del girone di ritorno. Questi, nel dettaglio, sono i match in calendario: Aprilia-Trastevere, SFF Atletico-Albalonga, Cassino-Anagni, Lanusei-Ladispoli, Monterosi-Lupa Roma, Vis Artena-Ostiamare, Castiadas-Budoni, Avellino-Anzio, Flaminia-Latina, Latte Dolce-Torres.
