Home Irpinia news Venticano di Avellino: “Bella Storia-Social Music Festival” 10/11 agosto

Venticano di Avellino: “Bella Storia-Social Music Festival” 10/11 agosto

di Redazione 03/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Venticano di Avellino: in arrivo il festival Il “Bella Storia-Social Music Festival” è un evento cult del panorama italiano della musica indie; un importante evento in programma venerdì 10 e sabato 11 agosto al Polo Fieristico di Venticano di Avellino. Un evento atteso e fortemente voluto da tutta la comunità della bella città irpina. Tanti artisti per la kermesse più attesa Saranno presenti musicisti e cantanti del genere sia nazionali che internazionali, come: Quentin 40, Wrongonyou, Skin, Ghemon, The André, Coma Cose, Nitro, Nu Guinea, Savastano, Willie Peyote, Frah Quintale, Moda Loda Broda, Frenetik & Orange, Zulu e tanti altri nomi nooti e amati dagli appassionati di questo genere di musica. Conduzione e programma Ai The Jackal, è affidata la conduzione di tutto l'evento, famosissime star del web e icone tecnologiche dell’intrattenimento digitale, come fanno di solito online senza dubbio sfodereranno le loro performance ironiche e surreali e come d'abitudine renderanno il il pubblico uno dei protagonisti dell’evento; tutto lo spettacolo si preannuncia un successo, ed è molto atteso in città.Una grande occasioni anche per fare conoscere ai turisti l'indie italiano. Di tutto e di più Il programma ufficiale promette grande divertimento, cosi come si legge nel comunicato ufficiale che pubblicizza l'evento ormai alle porte: - ...Una grande festa che vedrà come location un’area in grado di ospitare fino a 5mila persone,con un’area food and drink formata da tre postazioni bar, una pizzeria, stand eno-gastronomici oltre a varie "relax zone" in cui rilassarsi e godere dell’aria pulita dell’Irpinia. In più sarà allestita una fantastica area gaming per tutti gli appassionati di videogames. La suggestiva notte di San Lorenzo, sarà scrutata con i telescopi di ASTRO Atripalda, messi gratuitamente a disposizione per i partecipanti del festival. Si tratta del primo vero Social Music Festival italiano e la sua forte connotazione social ha una duplice accezione. Social, attraverso la sua comunicazione crossmediale, accattivante e coinvolgente e altrettanto social dal desiderio di creare un momento indimenticabile e di reale interazione, aggregazione e scambio fra persone che giungeranno da ogni parte del paese" -