Il Benevento presenta le nuove maglie ufficiali

di Redazione 03/08/2018

Novità per la squadra del Benevento che durante lo svolgimento dell'evento organizzato all'arco di Traiano, ha presentato le maglie ufficiali della nuova stagione sportiva; i protagonisti dell'eccezionale "sfilata" sono stati i calciatori Insigne, Viola, Nocerino e Maggio che hanno indossato le nuove divise come consumati top model. Il capitano della squadra ha indossato e ha sfilato per primo con la prima divisa giallo-rossa facendo cosi da apripista ai compagni e dando il via allo show simpaticissimo. La giornata è stata ricca e divertente per grandi e piccini in un'atmosfera gioiosa e famigliare. Svelate le divise tra gli applausi La maglia " di casa" è stata creata nel pieno rispetto della tradizione del club sannita, con le intramontabili righe verticali di colore giallorosso; la seconda maglia ha conservato il total white dell'anno precedente, mentre la terza è la vera novità con il fondo nei toni del verde; presenti anche i colori sociali. L'evento si è trasformato in una festa dove non è mancato l'entusiasmo per i protagonisti giallo-rossi applauditi da tutti i tifosi presenti, che erano presenti all'appuntamento numerosi; ansiosi e curiosi di ammirare le nuove divise dei loro campioni del cuore. La gioia dei tifosi attorno al noto monumento i tifosi giallo-rossi ameranno senza dubbio le nuove divise ufficiali che il Benevento indosserà nel campionato di calcio di Serie B stagione 2018/2019 che saranno il simbolo delle prossime vittorie della squadra; ha fatto da sfondo alle emozioni di tutti il monumento simbolo della Città di Benevento, l’Arco di Traiano; testimone del mini show organizzato dalla società del Benevento calcio. Il boato di battimani e di urla festose dei supertifosi della Curva Sud, hanno trasformato piazza Traiano in uno stadio improvvisato. Una grande e indimenticabile giornata per tutti, all'insegna della passione e dell'orgoglio della tifoseria che si è stretta affettuosamente intorno ai loro beniamini del pallone.