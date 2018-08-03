Caricamento...

Il Benevento presenta le nuove maglie ufficiali

Redazione Avatar

di Redazione

03/08/2018

Il Benevento presenta le nuove maglie ufficiali
Novità per la squadra del Benevento che durante lo svolgimento dell'evento organizzato all'arco di Traiano, ha presentato le maglie ufficiali della nuova stagione sportiva; i protagonisti dell'eccezionale "sfilata" sono stati i calciatori Insigne, Viola, Nocerino e Maggio che hanno indossato le nuove divise come consumati top model. Il capitano della squadra  ha indossato e ha sfilato per primo con la prima divisa giallo-rossa facendo cosi da apripista ai compagni e dando il via allo show simpaticissimo. La giornata è stata ricca e divertente per grandi e piccini in un'atmosfera gioiosa e famigliare.

Svelate le divise tra gli applausi

La maglia " di casa" è stata creata nel pieno rispetto della tradizione del club sannita, con le intramontabili righe verticali di colore giallorosso; la seconda maglia ha conservato il total white dell'anno precedente, mentre la terza è la vera novità con il fondo nei toni del verde; presenti anche i colori sociali. L'evento si è trasformato in una festa dove non è mancato l'entusiasmo per i protagonisti giallo-rossi applauditi da tutti i tifosi presenti, che erano presenti all'appuntamento numerosi; ansiosi e curiosi di ammirare le nuove divise dei loro campioni del cuore.

La gioia dei tifosi attorno al noto monumento

i tifosi giallo-rossi ameranno senza dubbio le nuove divise ufficiali che il Benevento indosserà nel campionato di calcio di Serie B stagione 2018/2019 che saranno il simbolo delle prossime vittorie della squadra; ha fatto da sfondo alle emozioni di tutti il monumento simbolo della Città di Benevento, l’Arco di Traiano; testimone del mini show organizzato dalla società del Benevento calcio. Il boato di battimani e di urla festose dei supertifosi della Curva Sud, hanno trasformato piazza Traiano in uno stadio improvvisato. Una grande e indimenticabile giornata per tutti, all'insegna della passione e dell'orgoglio della tifoseria che si è stretta affettuosamente intorno ai loro beniamini del pallone.
