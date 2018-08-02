Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Irpinia: lutto per la scomparsa di Stefano Vetrano

Redazione Avatar

di Redazione

02/08/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Irpinia: lutto per la scomparsa di Stefano Vetrano
E’ scomparso all’età di 95 anni Stefano Vetrano, ex deputato del Partito Comunista per un lasso di tempo che ha coperto ben due legislature e precisamente tra il 1968 e il 1975; le esequie dell'importante figura politica si sono svolte oggi  ad Avellino; la città si è raccolta intorno ai parenti dello scomparso con silenzioso affetto: alla moglie Annamaria, i figli Rossana e Geppino e ai nipoti.  Stefano Vetrano è stato uno dei protagonisti unitamente agli amministratori irpini nella delicata fase del dopo terremoto, quando la situazione del territorio era altamente critica.

Le manifestazioni di cordoglio

Rotondi:“Sono addolorato per la scomparsa di Stefano Vetrano protagonista della vita politica irpina e nazionale in tutto l’arco della vicenda repubblicana. E’ stato il difensore dell’Irpinia e dei sindaci del terremoto ben oltre dopo i suoi mandati parlamentari . Alla vedova e ai figli, della cui amicizia mi onoro, esprimo tutta la mia vicinanza e il mio affetto”. Rosetta D’Amelio: “Apprendo con dolore la notizia della scomparsa dell’onorevole Stefano Vetrano, ex deputato del Partito Comunista per due legislature tra il 1968 e il 1975. Sindaco di Baiano, Vetrano era l’unico esponente del Mandamento a essere stato eletto in Parlamento e uno dei pochi simboli irpini ancora in vita della stagione riformista del Pci. Ma soprattutto mi piace ricordare il suo protagonismo, fatto di impegno, passione e concretezza, nella vita politica irpina e nazionale. E’ stato a lungo presidente della Lega delle Autonomie locali in Campania, un difensore convinto dell’Irpinia, sempre accanto degli amministratori del dopo terremoto nella battaglia sulla legge 219/81 in favore dei paesi colpiti dal sisma del 23 novembre 1980. Ho avuto il piacere di collaborare con lui nel partito e da sindaco e lo ricorderò sempre con la stima e l’affetto dovuti a un uomo della sua cultura politica e della sua eleganza. Alla moglie Annamaria e ai due figli, esprimo tutta la mia vicinanza e il mio affetto” Segretario Generale Cgil Avellino ” Sono vicino alla famiglia di Stefano, che è stato un importante segretario generale della Camera del Lavoro Cgil Avellino. La sua militanza, la sua passione sono stati importanti nella seconda metà degli anni “50 e per quasi tutti gli anni “60 per la formazione e la strutturazione della Cgil Irpina” continua il segretario Fiordellisi anni di lotte e di dure battaglie sindacali che seguirono la vicenda dell’occupazione delle terre e la ricostruzione della democrazia e della partecipazione dopo il ventennio fascista. Tutta la Cgil Avellino non ha dimenticato il lavoro fatto da Stefano Vetrano, Riposi in Pace.”
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Venticano di Avellino: “Bella Storia-Social Music Festival” 10/11 agosto

Articolo Successivo

Ariano Irpino: il 19 agosto arriva Calypso Quenn

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

23/03/2019

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

13/03/2019

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

09/03/2019