Home Basket Venezia espugna Avellino, pareggia la serie e si riprende il fattore campo

Venezia espugna Avellino, pareggia la serie e si riprende il fattore campo

di Redazione 02/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Alla Sidigas Scandone Avellino non riesce il doppio colpo casalingo. Vince per 73-75 Venezia che impatta la serie. Ora sul 2-2 si ritorna in Veneto per gara 5 e tentare di nuovo il colpo esterno. I biancoverdi, dopo i primi due quarti sotto tono, prendono la partita in mano, ma a 11’’ secondi dalla fine un canestro di Filloy dà la vittoria alla Reyer. Entrambe le squadre vogliono da subito imporre il proprio ritmo. Venezia segna con Peric ed Avellino con Fesenko, ma in questa parte del match dominano le difese ed il punteggio è basso (2-2). La Sidigas difende bene, ma nonostante ciò Venezia riesce a trovare buone soluzioni offensive con Batista e Stone, i biancoverdi rispondono con Leunen da sotto e Logan da tre. Due penetrazioni consecutive di Ragland danno il primo vantaggio agli irpini (11-9). Fesenko va in lunetta due volte, la prima fa 0/2, la seconda non sbaglia. Entra Cusin e subito a rimbalzo lancia Logan che dà il +6 agli irpini con De Raffaele che chiama time out (15-9). Gli ospiti al ritorno in campo piazzano un parziale di 13-2 grazie a Bramos ed a Tonut che permette a Venezia di chiudere avanti (17-22). Il secondo periodo inizia sulla falsa riga del primo con le due difese che prendono il sopravvento sugli attacchi, per Venezia ci pensa Tonut mentre per i padroni di casa va a segno Logan e Sacripanti chiama time out (19-27). Entrano Zerini e Fesenko ed Avellino trova il parziale che la riporta a contatto grazie ai canestri dei due lunghi (25-31). Segna Ragland in penetrazione risponde Batista, ma una tripla di Tonut costringe Sacripanti a parlarci su (27-40). Leunen segna da tre sul finale del quarto la Sidigas si riporta a -10 (30-40). Il quarto si apre con Bramos che segna da tre. Avellino alza l’intensità difensiva e Ragland suona la carica segnando 5 liberi consecutivi mentre Fesenko fa 1/2 e la Sidigas ritorna sotto (36-43). I padroni di casa grazie alla difesa non permettono a Venezia di trovare tiri facili, mentre in attacco è ancora Ragland, supportato da Logan, a riportare Avellino a -3 e De Raffaele è costretto al time out (40-43). Venezia piazza un break di 5-0 con Ejim e Mcgee, ma è ancora Avellino con Leunen, Logan e Randolph a dare il -1 agli irpini (47-48). La partita s’infiamma e Venezia, nonostante l’ottima difesa biancoverde, trova canestri impossibili con Mcgee e Filloy , Cusin risponde dalla lunetta e poi dalla media (50-53). Haynes segna dalla lunga distanza, Ragland mette i liberi del -4 (52-56). Parziale di Avellino in apertura dell’ultimo quarto, Ragland in penetrazione, e dopo un canestro di Ejim, 5 punti di Thomas portano la Sidigas avanti (59-58). Entrambi gli allenatori scelgono quintetti piccoli e la scelta premia gli ospiti che con Peric ritornano avanti di 3 (59-62). Torna Fesenko è fa subito 1/2, Peric sbaglia mentre Leunen fa 2/2 ed è parità (62-62). Bramos e Mcgee segnano dalla lunga distanza; Logan, invece, va a segno dalla linea della carità (66-68). Ancora una tripla di Bramos e subito dopo Peric in penetrazione. Green dalla lunetta e poi Leunen da tre ridanno il -2 ai biancoverdi (71-73). Fesenko segna da sotto ma Filloy trova a 11’’ i punti della vittoria. Venezia vince 73-75 e pareggia la serie. fonte: ScandoneBasket