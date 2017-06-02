Home Dai Comuni Amministrative Atripalda, Piazza Grande rilancia il centro storico

Amministrative Atripalda, Piazza Grande rilancia il centro storico

di Redazione 02/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Atripalda - Oggi 2 giugno ore 11.30 in Piazza Umberto - pubblico incontro con la Città per spiegare perché è necessaria trasparenza e legalità nella Pubblica Amministrazione. Venerdì 2 giugno ore 19.30 – Piazzetta degli artisti (Centro Storico) Piazza Grande presenta: ATrap/ esperienzeritmiche/sonorità/parole/inpiazzettadegliartisti Travisa.k.a. Mr , avvicinatosi al rap all’età di 11 anni, inizia ad ascoltare i primi lavori di EMINEM e subito se ne innamora. Influenzato fortemente da quest’ultimo, nell’anno 2011,realizza il suo primo mixtape dal titolo”Stay Gold”. Nel 2013 esce “0825 Mixtape”,lavoro diverso dal primo sia per sonorità che per tipologia di scrittura, più scura e cupa rispetto a Stay Gold. Travisa.k.a. Mr.T vanta inoltre l’apertura di diversi live di alcuni importanti artisti della scena Rap italiana come:”FEDEZ, CLEMENTINO,BASSI MAESTRO,TAYONE,MORENO, GHALI & IZI”. Nzero nasce a Solofra (AV) il 30/12/1996 e si avvicina al mondo del RAP/R&B nel 2011. Nel 2012 fonda con AxelNeiz e DAC la crew avellinese "Urban Killers", sciolta, riunitasi e poi definitivamente sciolta causa la prematura scomparsa dell'amico e membro DAC. Nel 2014 pubblica il suo primo mixtape "Atterraggio d'Emergenza" in collaborazione con AxelNeiz. Dopo un anno di pausa, fonda assieme al vecchio compagno di crewAxelNeiz il collettivo "UtimateFlow". Nel 2016 inizia la collaborazione con l"RKH" di Torino per la produzione di un EP tuttora in produzione. I vari concerti gli hanno permesso di condividere il palco con artisti come GAS FAMILY, MODA LODA BRODA, IZI, COEZ e altri ancora. Attualmente frequenta l’università degli Studi di Salerno. Sanacorenasce ad Atripalda dove, giovanissimo, si appassiona al rap. Ha registrato e pubblicato su youtube alcuni video (Parlano parlano). LilTeiz si avvicina al mondo del rap nel 2011 grazie al freestyle. Qualche anno dopo comincerà a scrivere i suoi primi testi e registrarne alcuni (Come me, Ambizione, TCNFPT) SickMind è nato il 27/02/1999 e vive ad Atripalda. Da poco tempo ha pubblicato due canzoni su YouTube: la prima 'Adesso mi disprezzi' e la seconda 'Black Mamba'. L’iniziativa intende rilanciare il centro storico come luogo di aggregazione culturale ed artistica dopo chel'assurda conflittualità innescata contro Carmine Tranchese, e le numerose associazioni culturali e ricreative che con lui hanno collaborato,hanno mortificato una delle poche iniziative di qualità,promossead Atripalda negli ultimi anni. Piazzetta degli artista, che proponiamo di intitolare alla memoria dell’artista e storico prof. Galante Colucci, sarà il luogo della creatività e della libera espressione artistica luogo di incontro e di socialità. Ad Atripalda con #PiazzaGrande #LaSperanzaPossibile