Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro alla frazione Borgo approda l’iniziativa Pizza al Borgo

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro alla frazione Borgo approda l’iniziativa Pizza al Borgo
Questo fine settimana, cioè da venerdì 2 a domenica 4 giugno (ogni giorno dalle 21 alle 24), la frazione montorese di Borgo sarà protagonista della manifestazione “Pizza al Borgo”, dedicata all’alimento più conosciuto della Campania, vale a dire la pizza. L’evento è organizzato dall’associazione socio-culturale “Le Sei Torri”, al fine di promuovere al meglio questo prodotto gastronomico così conosciuto. Mai come i prossimi mesi saranno decisivi per la storia di questo alimento; infatti l’Unesco dovrà dichiarare se la pizza possa essere un Patrimonio dell’umanità il prossimo dicembre. Per intendere bene l’importanza di questo riconoscimento, in Italia è già stato assegnato in ben 51 casi, per esempio tra quelli campani si annoverano la Costiera Amalfitana, la Reggia di Caserta, il centro storico di Napoli, i luoghi del potere sotto i Longobardi, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. Quindi questo evento aiuterà senza dubbio quanti accorreranno a essere più consapevoli di quanto la pizza rappresenti appieno l’identità della nostra Italia. Riguardo la specifica iniziativa, tale pietanza verrà promossa al meglio con la presenza di maestri pizzaioli che si cimenteranno all’aperto nella nobile arte artigianale, in modo che chi sarà sul posto potrà gustare la pizza, insieme ad altri prodotti locali. In questo modo, la frazione, costellata da vicoletti e stradine caratteristici, diventerà un villaggio a festa. Proprio la costruzione di tale villaggio consente la realizzazione di un altro obiettivo prefissato dal gruppo associativo, ossia la valorizzazione del “Borgo”, uno tra i luoghi più caratteristici di Montoro, facendolo così conoscere nella sua interezza. La location sarà animata, comunque, anche dall’accompagnamento musicale, nonché dalla visione della finale di Champions League sabato sera su maxischermo.

Francesco Stabile

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Amministrative Atripalda, Piazza Grande rilancia il centro storico

Articolo Successivo

Bianchino: "Servizio Rai approssimato, la comunità merita rispetto: chi deve agire lo faccia"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018