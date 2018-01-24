Uccide il cane del vicino, 75enne di Montemiletto finisce nei guai

I Carabinieri della Stazione di Montemiletto hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 75enne poiché ritenuto responsabile del reato di uccisione di animali.

L’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’anziano il quale, supponendo che quel cane del vicino aggredisse le sue galline, nella giornata di ieri lo trascinava con forza nella sua baracca. A tale scena ha assistito, suo malgrado, la proprietaria del cane, richiamata dai forti guaiti. Poi la ragazza vedeva l’anziano uscire dalla baracca con in mano un sacco, contenente verosimilmente il corpo esanime della povera bestiola: e dopo averlo riposto nel bagagliaio della sua auto, andava via, lasciando soltanto la possibilità di effettuare un’accorata segnalazione ai Carabinieri a cui affidare la richiesta di giustizia.

Sviluppando tutte le informazioni acquisite, grazie ad un’approfondita conoscenza del territorio di competenza ed anche alla collaborazione dell’anziano, i militari riuscivano poco dopo a recuperare la carcassa di “Ciccio”, meticcio di media taglia di circa un anno, che veniva consegnata al Servizio Veterinario dell’ASL di Avellino.

Il 75enne, che posto di fronte alle evidenze raccolte non aveva altra soluzione che ammettere gli addebiti, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino diretta dal Procuratore Dr. Rosario Cantelmo.