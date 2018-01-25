Home Politica Noi Per Grottolella: Siamo una opposizione di proposta e non di protesta.

Noi Per Grottolella: Siamo una opposizione di proposta e non di protesta.

di Redazione 25/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Grottolella - Come gruppo di minoranza non abbiamo mai fatto mancare il nostro contributo in termini di idee e di proposta in consiglio comunale, agli atti dei vari consigli comunali sono depositate tante e diverse proposte, come quella delle istituzioni della commissione trasparenza e accesso agli atti amministrativi, o la proposta di istituire un registro delle associazioni effettivamente operanti sul territorio come è già previsto in moltissimi comuni irpini. Inoltre presentammo oltre 3 anni fa la proposta di modifica dello Statuto con l’obbligo per il comune di istituire il consiglio monotematico da riunire mensilmente per discutere della condizione giovanile e sociale della comunità , senza dimenticare le proposte fatte in questi anni di destinare l’avanzo di bilancio 2015 per finanziare attività sociali e culturali e la proposta avanzata dal consigliere Vincenzo Spagnuolo di destinare l’avanzo di bilancio 2017 al completamento del campo sportivo di Grottolella, che resta per il nostro gruppo una priorità per il nostro paese ovvero di destinare anche il ricavo delle attività poste in essere nel periodo estivo al completamento degli impianti sportivi, abbiamo anche proposto di registrare e riprendere i vari consigli comunali per poi caricare i vari video sul un apposito canale di Yuotube, proposta questa che aggiorneremo nei prossimi consigli e riteniamo come i consigli comunali debbano essere convocati mensilmente visto i tanti problemi che il paese vive. Queste e tante altre proposte abbiamo formulato in questi anni, con l’obiettivo di avvicinare il piu’ possibile la decisione amministrativa ai bisogni e alle esigenze della comunità. Siamo e resteremo una opposizione di proposta e non ci abbandoneremo mai alla mera protesta. Certo, ribadiamo il nostro punto di vista molto critico rispetto all’operato della maggioranza in consiglio comunale, e ribadiamo come le elezioni anticipate restano l’unico modo per far ripartire il paese dopo il fallimento di questi anni, fallimento non solo in termini di opere pubbliche, ma sul piano umano e relazionale, il paese ha perso la sua identità, non siamo piu’ una comunità, ma un gruppo di persone, questo è avvenuto perché questa amministrazione ha diviso il paese e continua in opera di cancellazione delle buone cose fatte in passato e delle buone maniere che sono state una prerogativa di tutte le amministrazioni del passato. Infine sui disagi e le problematiche di via Variante, dopo oltre un mese della presentazione della interpellanza in merito non abbiamo ricevuto nessuna risposta in merito e questo dimostra ancora una volta la lontananza di questa amministrazione dalla realtà e dai problemi veri dei cittadini. Noi continueremo il nostro compito in consiglio comunale per il bene e la crescita della nostra comunità, cercando alleanze dentro e fuori il consiglio comunale per costruire un futuro migliore per la nostra amata comunità. Comunicato Noi per Grottolella Gruppo di opposizione Comune di Grottolella