Montoro, la Polisportiva è Campione d'Inverno

di Redazione 22/01/2018

Si conclude a 28 punti, più 2 dalla seconda in classifica, l'undicesima ed ultima gara di andata del Girone B del Campionato di Serie D Femminile FIPAV Campania, per la Emilio Vietri Montoro che vincono il derby al Pala Petrone di Solofra per tre set a zero sulla Volley PHOENIX SOLOFRA, con i seguenti parziali: 11-25, 9-25 e 77-25. Le ragazze dei coach Senatore e Russo, non concedono errori alle avversarie e chiudono facilmente la gara. Importante il risultato per la classifica che vede rincorrersi al vertice la prima squadra della Polisportiva Città di Montoro e la Gran Volley Capua. Il prossimo weekend è segnato da una pausa di campionato che riprenderà domenica 4 febbraio alle ore 20:00, alla palestra Partenope di Napoli. Avanti tutta nel girone di ritorno di questo entusiasmante campionato.