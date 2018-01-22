Caricamento...

Il Garante, Samuele Ciambriello, in visita alla Casa circondariale di Ariano Irpino

22/01/2018

Il Garante, Samuele Ciambriello, in visita alla Casa circondariale di Ariano Irpino

Il Garante dei Detenuti Samuele Ciambriello, oggi ha visitato la Casa Circondariale di Ariano Irpino, dove attualmente sono ristretti 320 detenuti e vi è la presenza di soli 2 educatori e  170 agenti di polizia penitenziaria.

L’istituto è stato progettato negli anni ’70 e costruito agli inizi degli anni ’80, per contenere i detenuti maggiormente pericolosi del Paese, successivamente, il 7 maggio del 2014 è stato consegnato il padiglione di recente costruzione con una capienza di 200 posti.

Nella visita è stato accompagnato dal Direttore Gian Franco Marcello e dal Commissario Capo Cucciniello Stefania, con i quali ha percorso i due padiglioni, quello vecchio e quello di nuova costruzione, incontrando diversi detenuti. All’interno dell’istituto una sessantina di reclusi ottengono i permessi premio, quindici hanno l’art 21, e quindi la possibilità di lavorare all’esterno.

Dopo la visita il Garante , Ciambriello ha dichiarato: << sono rimasto amareggiato nel vedere che il nuovo padiglione, inaugurato recentemente, è stato costruito sul capo sportivo, senza prevedere un ulteriore spazio all’aperto per attività ricreative e sportive. Rimarco anche altre criticità: presenza esigua di educatori e figure sociali e mancanza di ispettori e sovrintendenti di Polizia Penitenziaria. Ho visto però con piacere che grazie a tre cooperative sociali, otto detenuti escono all’esterno dell’istituto per lavorare.

Ho comunicato, al direttore e ai detenuti, che come Garante, ho promosso la realizzazione di uno spazio giallo provvisto di attrezzature ludiche, utilizzabili dai figli minori, in visita ai genitori li ristretti. A breve,da me, sarà organizzato presso L’istituto, un concerto del coro giovanile del teatro San Carlo diretto dal maestro Carlo Morelli>>.

