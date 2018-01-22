Home Politica Montoro, il segretario del neonato circolo PD è l’Ing. Alfredo Galdieri

di Redazione 22/01/2018

Domenica 21 Gennaio 2018, con l’elezione del segretario e del direttivo, è stato istituito il circolo del PD di Montoro. Durante l’assemblea di sabato, si sono delineate due aree con altrettante mozioni: la mozione Galdieri e la mozione Schiavo. Ieri, dei circa 220 aventi diritto, hanno votato 139 tesserati. La mozione Galdieri ha raccolto 114 voti e quella Schiavo 24, con una scheda nulla E’ stato eletto segretario del circolo PD l’Ing. Alfredo Galdieri. Di seguito le sue parole. “Il partito è il vestito più bello della vita politica di una comunità, sede di confronto e scontro del libero pensiero sulle basi di democrazia, libertà ed eguaglianza. Oggi è un evento storico in quanto l’istituzione del circolo del Pd di Montoro regala il contenitore democratico della politica alla nostra comunità, luogo in cui tutti potranno confrontarsi sulle tematiche che interessano la nostra vita e insieme sognare dei percorsi sempre più stimolanti per la nostra terra. Crediamo fortemente in questi principi con la consapevolezza di dover dare, sin dalla sua nascita, delle basi forti alla sezione del maggior partito del centro-sinistra italiano. Per questo motivo abbiamo costruito una mozione composta di giovani della nostra terra come Vittoria Del Regno e Daniela Luciano, che in un momento storico di delusione politica hanno entusiasmo e voglia di mettersi in gioco e poi professionisti, padri e madri come Giovanni Izzo, Annalisa Testa, Gallo Jose Maria, Bruno Massimiliano, Rosetta Rinaldi, Giaquinto Marco, Tiziana Landi, Russo Nicola, Cerrato Maria e Carlo Crudele, persone che rappresentano ambiti e contesti sociali e lavorativi diversi, cittadini della Montoro UNITA, facce “nuove” di rinnovamento non solo di età ma di idee, con in comune l’amore forte per la propria terra e la consapevolezza che solo la politica delle idee e del confronto, quella che risiede nella storia del centro - sinistra italiano, può garantire un futuro migliore. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il direttivo, ma tutti saranno pilastri di questo nuovo corso e, confidando anche nel contributo dell’Ing. Schiavo, lavoreremo alacremente per ridare vitalità alla politica locale. Un ringraziamento va a chi ha creduto in questo progetto partito da lontano, a chi ogni giorno con passione ed entusiasmo ha dimostrato di credere ancora nei valori e nei principi della sana politica, a chi non ha mollato e, negli ultimi anni da reggente, ha mantenuto la fiamma del PD ancora in vita, a chi ieri ha voluto partecipare attivamente PARTECIPANDO alla vita del partito“ Comunicato stampa