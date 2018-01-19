Caricamento...

Montoro - Congresso per il Circolo unico del PD

Redazione Avatar

di Redazione

19/01/2018

Sabato 20 gennaio 2018 ore 17:00, presso la sala convegni del comune di Montoro, sita in piazza Municipio è convocata l’Assemblea degli iscritti 2016 e 2017 per il Congresso di Circolo del PD.
L’Assemblea è aperta a ISCRITTI e SIMPATIZZANTI ed al termine dell’Assemblea, prevista per le ore 18:00, si procederà alla presentazione delle liste per l’elezione del Coordinatore e del Direttivo di Circolo.
Le votazioni per l’elezione del Coordinatore e del Direttivo di Circolo si svolgeranno il giorno DOMENICA 21 Gennaio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
Alla conclusione delle operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione dei risultati che vedrà quindi l'elezione del Coordinatore e della lista a lui collegata con la regola dell'alternanza uomo-donna.
La costituzione dei coordinamenti cittadini rappresenta un momento assai importate nella vita democratica della federazione provinciale e si auspica l’unità all'interno dei circoli soprattutto in questa fase.
Comunicato stampa
