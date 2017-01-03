Home Sport Trofeo Terra d'Irpinia, prima giornata: i risultati dei Gironi

di Redazione 03/01/2017

Si è conclusa la prima giornata del trofeo Terra d’Irpinia, il torneo dedicato ai giovanissimi si conferma una fucina di talenti che in campo nonostante la pioggia copiosa e la rigida temperatura, ha regalato agli spettatori un torneo imprevedibile e straordinariamente equilibrato. Un vero spettacolo per gli appassionati di sport e di calcio. Una giornata che aldilà del risultato è stata una vera vetrina sportiva per i piccoli calciatori, un torneo che ha avuto l'obiettivo di rappresentare un trampolino di lancio per i ragazzi che sognano di entrare in futuro a far parte della prima squadra. Una sfida di lealtà e sani valori sportivi. Il Girone A, ha visto sfidarsi nella prima gara il Bari contro la Vismontorese, la seconda Paganese Vismontorese, la terza gara Bari- Paganese. Un girone bilanciato che termina con la seguente classifica: 1 posto Paganese, 2 Bari 3 Vismontorese. Il girone B disputato nel pomeriggio ha visto sfidarsi nella prima gara Modena- Avellino, seconda gara Modena Juvestabia; terza gara Juvestabia Avellino. Il girone B termina con la seguente classifica: 1 posto Juvestabia, 2 Avellino 3 Modena. Domani le finali si disputeranno secondo questo Programma Gara 1 : Ore 9.30 inizio finale V e VI Vismontorese - Modena. Gara 2 : Ore 11.00 finale III e IV posto Bari- Avellino Gara 3 : Ore 12.30 finale I e II posto Paganese - Juvestabia