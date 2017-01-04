Home Avellino Calcio Avellino, Ciociaria Oggi: "Gucher ha rifiutato gli irpini"

di Redazione 04/01/2017

Il mercato dell'Avellino stenta ancora a decollare. Le prime ufficialità sui possibili nuovi rinforzi a disposizione di Walter Novellino non sono ancora arrivate e i tifosi iniziano a rappresentare il proprio malcontento. I nomi ormai sono noti a tutti. Laverone o Pecorini per la corsia destra, Sini o Crivello per il versante sinistro, Di Tacchio per il centrocampo e Cocco per l'attacco. A questi, a meno di ripensamenti, va escluso il nome di Robert Gucher. Ciociaria Oggi titola: "Gucher ha rifiutato l'Avellino, nonostante l'accordo tra le società" Il centrocampista austriaco, in procinto di lasciare il Frosinone in questa finestra invernale di calciomercato per le divergenze tecnico-tattiche che sono emerse con mister Marino, è nel mirino anche del Vicenza si è mosso prima, il cui interesse è stato confermato dallo stesso presidente del club Pastorelli. Nonostante ci sia l'accordo tra il Frosinone e l'Avellino, il calciatore austriaco classe '91, secondo quanto riportato dal quotidiano laziale nell'edizione odierna, ha rifiutato la destinazione biancoverde. Gucher, recentemente non ha accettato nemmeno il rinnovo di contratto con i ciociari. L’Avellino lo avrebbe acquisirlo a titolo definitivo, nonostante sia in scadenza di contratto, ma nelle ultime ore è stato scavalcato anche dal Perugia e da squadre estere, maggiormente gradite al ragazzo e al suo procuratore austriaco Max Hagmayr. Giovedì al massimo ci sarà la decisione definitiva, ma la pista che conduce al regista sembra essere, al momento, più improbabile. Spuntano già le alternative, il nome nuovo è Pederzoli La dirigenza irpina, dunque, è già al lavoro per cercare alternative. Un sodaggio è stato fatto con il Venezia per Alex Pederzoli, centrocampista legato ai lagunari da un contratto fino al 2019. Il club irpino, come riportato dal portale Trivenetogoal.it, avrebbe contattato la dirigenza veneta per capire se ci sono i margini per aprire una trattativa. Pederzoli, oltre che dall'Avellino, è seguito anche da Parma, Trapani, Lecce e Padova.