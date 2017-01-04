Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Monteforte Irpino, "ruba" energia elettrica per 30mila euro: denunciato

Redazione Avatar

di Redazione

04/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Monteforte Irpino,
Ancora i reati contro il patrimonio nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Questa volta a farne le spese della costante attività posta in essere dai militari della Compagnia di Baiano un 35enne che è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, a seguito di controllo presso un esercizio commerciale del luogo hanno riscontrato che lo stesso era privo di apposito contatore per la corrente elettrica: tale energia veniva fornita mediante un cavo elettrico allacciato abusivamente alla rete pubblica. I successivi accertamenti tecnici effettuati con l’ausilio di personale dell’ente di distribuzione di energia elettrica, permettevano di quantificare in oltre 30mila euro il danno causato alla società. In considerazione delle evidenze emerse, a carico del 35enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo, per il reato di furto aggravato.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Avellino, si finge avvocato e truffa anziana: Arrestato 42enne, si cercano i complici

Articolo Successivo

Avellino, Ciociaria Oggi: "Gucher ha rifiutato gli irpini"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018