Monteforte Irpino, "ruba" energia elettrica per 30mila euro: denunciato

di Redazione 04/01/2017

Ancora i reati contro il patrimonio nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Questa volta a farne le spese della costante attività posta in essere dai militari della Compagnia di Baiano un 35enne che è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, a seguito di controllo presso un esercizio commerciale del luogo hanno riscontrato che lo stesso era privo di apposito contatore per la corrente elettrica: tale energia veniva fornita mediante un cavo elettrico allacciato abusivamente alla rete pubblica. I successivi accertamenti tecnici effettuati con l’ausilio di personale dell’ente di distribuzione di energia elettrica, permettevano di quantificare in oltre 30mila euro il danno causato alla società. In considerazione delle evidenze emerse, a carico del 35enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo, per il reato di furto aggravato.