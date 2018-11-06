Home Irpinia news Training e digital check-up per le PMI irpine, appuntamento alla Camera di Commercio

di Redazione 06/11/2018

Una giornata full immersion, presso la sede della Camera di Commercio di Avellino, con un corso di formazione in mattinata, e con i digital check-up nel pomeriggio fino alle ore 18,30. E' questo, per il prossimo 15 novembre 2018, l'appuntamento con la formazione e con l'assistenza gratuita nell'ambito del progetto Eccellenze in digitale di Unioncamere e di Google al quale aderisce pure la Camera di Commercio di Avellino. Obiettivi di training e digital check-up per le piccole e medie imprese della Provincia di Avellino L'iniziativa Digital Training è riservata alle piccole e medie imprese della Provincia di Avellino che si registreranno con l'obiettivo di sviluppare da un lato una efficace presenza sul web, e dall'altro di utilizzare, al fine di raggiungere nuovi clienti, gli strumenti di promozione digitale. In questo modo la Camera di Commercio di Avellino, insieme a Google e ad Unioncamere, punta ad ampliare la platea di imprese irpine che, anche attraverso le attività di formazione, possono essere così sensibilizzate su quelle che sono le grandi opportunità offerte dall'economia digitale. Servizio Digital Check-up con un esperto, ecco di cosa si tratta Per quel che riguarda il servizio Digital Check-up, in presenza di un esperto digitale, la Camera di Commercio di Avellino precisa che questo avrà una durata pari all'incirca 20 minuti, e mirerà ad aiutare le imprese irpine non solo ad impostare le strategie digitali più appropriate, ma anche a valutare quello che è il livello di digitalizzazione della propria attività imprenditoriale.