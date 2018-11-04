Home Sport Calcio Serie D decima giornata, Girone G: tutti i finali e la classifica

Calcio Serie D decima giornata, Girone G: tutti i finali e la classifica

di Redazione 04/11/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Avellino del mister Archimede Graziani, dopo dieci giornate di campionato in Serie D, nel Girone G, è lontano ma non troppo dalla vetta che è attualmente occupata dal Trastevere con 22 punti rispetto agli irpini con 18. Questo è quanto è emerso a conclusione del decimo turno del torneo Dilettanti che ha visto l'Avellino pareggiare a reti inviolate in trasferta contro il Monterosi. Risultati finali decimo turno Girone G, campionato di Serie D Questi, nel dettaglio, sono tutti i risultati finali dei match validi, nel Girone G di Serie D, per la decima giornata del girone di andata: Castiadas-Anagni 0-2, Budoni-Torres 0-0, Aprilia-Anzio Lavinio 0-0, Cassino-Lupa Roma 1-1, Flaminia -Lanusei 1-1, Latte Dolice.-Sff Atletico 3-0, Monterosi-Avellino 0-0, Ostia Mare-Ladispoli 3-2, Trastevere-Latina 2-1, Vis Artena-Albalonga 2-1. Classifica Serie D 2018-2019 Girone G dopo dieci turni A conclusione della decima giornata, la classifica di Serie D Girone G è la seguente: Trastevere capolista con 22 punti, Lanusei 21, Monterosi 20, Avellino e Vis Artena 18; Latte Dolce, SFF Atletico ed Aprilia 17 punti, a 16 Ostia Mare, Cassino 14, Flaminia 13, a 11 Latina, Albalonga e Ladispoli; Budoni e Castiadas 9, Torres 8, Lupa Roma ed Anagni 7, ultimo l'Anzio Lavinio con 5 punti. Al netto di eventuali anticipi disposti dalla Lega Nazionale Dilettanti, il prossimo turno di Serie D 2018-2019, nel Girone G, è fissato per domenica prossima, 11 novembre del 2018, con fischio d'inizio alle ore 14,30.