Monterosi-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2018

Si è appena concluso Monterosi-Avellino, match del Girone G di Serie D che è valido per la decima giornata del girone di andata. Agli ordini del mister Mariotti, il Monterosi è sceso in campo dal primo minuto con Frasca, Francescangeli, Gasperini, Messina, Rasi, Gereveni, Pisanu, Mastrantonio, Gabbianelli, Nohman e Sabatini. Il mister dell'Avellino Archimede Graziani, invece, ha mandato in campo dal primo minuto, sotto la direzione dell'arbitro Delrio della sezione di Reggio Emilia, Lagomarsini, Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi, Buono, Matute, Gerbaudo, Tribuzzi, De Vena e Sforzini.

Monterosi-Avellino 0-0, ancora un pari per gli irpini

Dopo il pari in casa per 1 a 1 contro il Latte Dolce, anche sul campo del Monterosi gli irpini hanno mancato l'appuntamento con la vittoria. ll match Monterosi-Avellino si è infatti concluso con il risultato finale di 0 a 0. L'Avellino ha cercato più volte di rompere l'equilibrio, ma nonostante le tante occasioni da rete non è riuscito a trovare la rete dei tre punti che avrebbe rilanciato in classifica la formazione del mister Graziani.

Avellino-Castiadas domenica 11 novembre

Nel prossimo turno, che è valido nel Girone G per l'undicesima giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie D 2018-2019, l'Avellino ospiterà in casa il Castiadas domenica 11 novembre con fischio d'inizio alle ore 14,30.
Calcio Serie D decima giornata, Girone G: tutti i finali e la classifica

Laureati in Giurisprudenza, Bando pratica forense nel Comune di Avellino

Redazione

