Laureati in Giurisprudenza, Bando pratica forense nel Comune di Avellino

di Redazione 03/11/2018

Attraverso una selezione pubblica, ad Avellino il Comune cerca 4 laureati in Giurisprudenza per la pratica forense a fronte del riconoscimento, a titolo di rimborso spese per ciascun praticante, di una somma pari a complessivi 1.200 euro che sarà liquidata in due rate semestrali posticipate. Pratica forense nel Comune di Avellino, durata e rimborso spese Questo è quanto, in particolare, rende noto nel Comune di Avellino il Servizio Legale e Gestione Sinistri dell'Avvocatura Comunale, precisando in particolare che la durata del praticantato sarà pari a 12 mesi dal 2 gennaio del prossimo anno e fino al 31 dicembre del 2019. Il pagamento del rimborso spese, a ciascuno dei quattro praticanti, sarà liquidato come segue: la prima rata da 600 euro nel mese di luglio del 2019, e la seconda ed ultima rata dello stesso importo al termine del praticantato e comunque non oltre la data del 31 gennaio del 2020 a fronte della presentazione di documentazione idonea e comprovante le spese che sono state sostenute. Come ed entro quando presentare domanda per il praticantato Per partecipare alla selezione, entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio, che è avvenuta lo scorso 18 ottobre del 2018, i candidati dovranno presentare apposita domanda in carta semplice unitamente a tutte le dichiarazioni indicate nel bando stesso. Il tutto dovrà essere indirizzato al Servizio Legale e Gestione dei Sinistri del Comune di Avellino.