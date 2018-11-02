Caricamento...

Calcio Serie D 2018: calendario partite decima giornata, Girone G

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2018

E' fissato per le ore 14,30 di domenica 4 novembre il fischio d'inizio, nel Girone G, per le gare che sono valide per la decima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.

Calendario Serie D, partite decima giornata Girone G

Nel dettaglio, i match in calendario sono i seguenti: Aprilia Racing - Anzio, Budoni - Torres, Flaminia - Lanusei, Cassino - Lupa Roma, Castiadas - Citta Di Anagni, Latte Dolce Sassari - Atletico, Monterosi - Avellino, Ostiamare Lido Calcio - Ladispoli, Trastevere - Latina e Vis Artena - Albalonga. Per quel che riguarda il match dell'Avellino in trasferta contro il Monterosi, il direttore di gara designato è il Signor Michele Delrio di Reggio Emilia. Nel Girone G domenica prossima si disputa la decima giornata di andata, e lo stesso dicasi per i Gironi E ed F, mentre per tutti gli altri gironi del torneo dilettanti quelle del weekend sono partite valide per l'ottava di andata.

Anticipi Serie D 2018-2019, cinque match al sabato

La Lega Dilettanti, inoltre, ha reso noto che sono cinque gli anticipi di Serie D che di disputeranno sabato 3 novembre. Trattasi, nello specifico, di Cjarlins Muzane-Chions nel Girone C, Olympia Agnonese-Sangiustese nel Girone F, Castiadas-Anagni e Budoni-Torresnel Girone G, e Savoia-Cerignola nel Girone H.
