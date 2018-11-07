Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Scossa di terremoto in Irpinia, epicentro a Paternopoli

Redazione Avatar

di Redazione

07/11/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Scossa di terremoto in Irpinia, epicentro a Paternopoli
In data odierna, mercoledì 7 novembre del 2018, in Irpinia c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma, in particolare, si è verificato poco dopo mezzogiorno, e precisamente alle ore 12,18 con epicentro a Paternopoli, Comune della Provincia di Avellino.

Sisma con epicentro a Paternopoli, persone in strada e scuole evacuate

Non si registrano danni a persone o cose, ma in ogni caso nell'area dell'epicentro alcune scuole sono state evacuate a titolo precauzionale, così come, subito dopo la scossa di terremoto, in tanti si sono riversati nelle strade mentre la Protezione Civile e la Prefettura di Avellino si attivavano prontamente. In accordo con i dati che sono stati forniti dall'INGV, presso la sala sismica di Roma, il sisma di stamattina con epicentro a Paternopoli si è verificato ad una profondità di dieci chilometri ed è stato avvertito distintamente in molti Comuni limitrofi, da San Mango sul Calore a Torre Le Nocelle, e passando per Lapio, Frigento e Montemiletto.

Centralini dei Vigili del Fuoco temporaneamente intasati, tra spavento ed apprensione

Subito dopo la scossa di terremoto, tra spavento ed apprensione, non sono mancate le chiamate ai Vigili del Fuoco, ma al netto dei centralini temporaneamente intasati, come sopra accennato, non si contano danni a persone o cose.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Avellino-Castiadas: sabato di Serie D al Partenio-Lombardi, info biglietti

Articolo Successivo

Training e digital check-up per le PMI irpine, appuntamento alla Camera di Commercio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

23/03/2019

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

13/03/2019

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

09/03/2019