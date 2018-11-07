Home Irpinia news Scossa di terremoto in Irpinia, epicentro a Paternopoli

di Redazione 07/11/2018

In data odierna, mercoledì 7 novembre del 2018, in Irpinia c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma, in particolare, si è verificato poco dopo mezzogiorno, e precisamente alle ore 12,18 con epicentro a Paternopoli, Comune della Provincia di Avellino. Sisma con epicentro a Paternopoli, persone in strada e scuole evacuate Non si registrano danni a persone o cose, ma in ogni caso nell'area dell'epicentro alcune scuole sono state evacuate a titolo precauzionale, così come, subito dopo la scossa di terremoto, in tanti si sono riversati nelle strade mentre la Protezione Civile e la Prefettura di Avellino si attivavano prontamente. In accordo con i dati che sono stati forniti dall'INGV, presso la sala sismica di Roma, il sisma di stamattina con epicentro a Paternopoli si è verificato ad una profondità di dieci chilometri ed è stato avvertito distintamente in molti Comuni limitrofi, da San Mango sul Calore a Torre Le Nocelle, e passando per Lapio, Frigento e Montemiletto. Centralini dei Vigili del Fuoco temporaneamente intasati, tra spavento ed apprensione Subito dopo la scossa di terremoto, tra spavento ed apprensione, non sono mancate le chiamate ai Vigili del Fuoco, ma al netto dei centralini temporaneamente intasati, come sopra accennato, non si contano danni a persone o cose.