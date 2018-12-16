Torres-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
16/12/2018
Si è disputata oggi, per il Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, la gara Torres-Avellino sotto la direzione dell'arbitro Munerati di Rovigo. Agli ordini del mister Sanna, la Torres è scesa in campo dal primo minuto con Cancelli, Bilea, Pinna, Lauria, Peana, Lazazzera, Sarritzu, Bianco, Camilli, Demartis e Piga, mentre il mister degli irpini Bucaro ha opposto dall'inizio Pizzella, Patrignani, Morero, Dondoni, Parisi, Tribuzzi, Matute, Gerbaudo, Da Dalt, Sforzini e De Vena.
Torres-Avellino 2-0, i marcatoriDopo il primo tempo chiusosi a reti inviolate, la Torres si è aggiudicata il match grazie alle reti di Spinola al 58-esimo, e di Bianco al 73-esimo. Da segnalare che l'Avellino prima è rimasto in dieci per l'espulsione di Tribuzzi all'80-esimo, e poi in nove uomini dopo che anche Pizzella ha dovuto lasciare il campo per espulsione. Con questa sconfitta l'Avellino resta a 30 punti in classifica e scivola al settimo posto ed a -8 dalla vetta che è attualmente occupata dal Trastevere, mentre la Torres sale a 18 punti.
Prossimo turno Serie D, l'Avellino ospita il LatinaNel prossimo turno del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, valido per la 19-esima giornata, l'Avellino giocherà in casa contro il Latina. In particolare, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND), il match Avellino-Latina si disputerà domenica 23 dicembre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 14,30.
