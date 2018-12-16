Calcio Serie D 18a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica
di Redazione
16/12/2018
Si è disputata oggi, domenica 16 dicembre del 2018, la 18-esima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Per il Girone G di Serie D, ecco tutti i risultati finali: Budoni-Lanusei 0-1, Albalonga-Cassino 3-1, Aprilia-Castiadas 4-2, Ladispoli-Anzio Lavinio 2-0, Latina-Anagni 0-1, Lupa Roma-Sff Atletico 1-0, Ostia Mare-Latte Dolce 0-1, Torres-Avellino 2-0, Trastevere-Flaminia 3-2, Vis Artena-Monterosi 1-2.
Ecco la classifica di Serie D 2018-2019 Girone G dopo che si sono disputati 18 turni di campionatoPer effetto di questi risultati finali, il classifica di Serie D nel Girone G, dopo che si sono disputati 18 turni di campionato, è la seguente: Trastevere e Lanusei in testa con 38 punti, Latte Dolce 34; con 31 punti Albalonga, Monterosi ed Aprilia; Avellino 30, Sff Atletico e Cassino 27, Latina 25 punti, Vis Artena 23, Ostia Mare 21 punti; a 20 Anagni, Flaminia e Ladispoli; Torres 18, Budoni 16, Castiadas 15, Lupa Roma 14, Anzio Lavinio ultimo con 8 punti.
Calendario prossimo turno Girone G di Serie D, 19-esima giornata ed ultima di andataSalvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND), le partite di calcio che sono valide per la 19-esima giornata di Serie D 2018-2019, nel Girone G, si disputeranno domenica 23 dicembre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 14,30. I match in calendario, per domenica 23 dicembre, sono i seguenti: SFF Atletico-Torres, Anzio-Albalonga, Avellino-Latina, Flaminia-Budoni, Cassino-Aprilia, Castiadas-Vis Artena, Anagni-Ladispoli, Lanusei-Lupa Roma, Monterosi-Ostia Mare, Latte Dolce-Trastevere.
