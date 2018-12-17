Finanziamenti bancari 2018, contributi abbattimento tassi con la CamCom Avellino
di Redazione
17/12/2018
La Camera di Commercio di Avellino ha reso noto che, sul proprio sito Internet, sono stati pubblicati gli elenchi delle imprese ammesse e di quelle non ammesse al Bando che è finalizzato alla concessione di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti bancari 2018.
Elenchi delle imprese irpine che sono state ammesse e non al Bando della CamCom di AvellinoLa pubblicazione dei due elenchi, 'elenco imprese ammesse abbattimento tassi 2018', ed 'imprese non ammesse abbattimento tassi 2018', che sono visionabili e che sono scaricabili in formato digitale pdf dal sito Internet av.camcom.gov.it, è avvenuta a seguito della determinazione dirigenziale numero 314 del 10 dicembre del 2018. Indipendentemente dall'esito della domanda che è stata presentata, precisa altresì la Camera di Commercio di Avellino, a tutte le imprese che hanno partecipato al Bando sarà notificata la decisione assunta unitamente a tutte le informazioni di interesse.
Contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti bancari 2018, ci sono ancora risorse disponibiliLa Camera di Commercio di Avellino, inoltre, fa presente che ci sono ancora risorse erogabili per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti bancari, ragion per cui, da parte delle imprese interessate, è ancora possibile presentare la domanda fino alla data di scadenza che è fissata per il prossimo 21 dicembre del 2018.
Articolo Precedente
Calcio Serie D 2018-2019, calendario recuperi 19 dicembre
Articolo Successivo
Calcio Serie D 18a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica