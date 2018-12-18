Calcio Serie D 2018-2019, calendario recuperi 19 dicembre
di Redazione
18/12/2018
Domani, mercoledì 19 dicembre del 2018, per il campionato di calcio di Serie D ci sono in programma ben cinque recuperi che si disputeranno con calcio d'inizio alle ore 14,30.
Budoni-Avellino 19 dicembre, arbitra Simone Piazzini di PratoTra questi c'è pure la gara Budoni-Avellino, valida nel Girone G di Serie D per la sedicesima giornata del girone di andata, in precedenza rinviata a data da destinarsi a causa del forte vento. A dirigere il match Budoni-Avellino sarà l'arbitro Simone Piazzini di Prato. Gli altri recuperi del 19 dicembre, in Serie D, sono Sinalunghese-Sangiovannese nel Girone E, Messina-Castrovillari nel Girone I, Fasano-Savoia nel Girone H, e Reggio Audace-Axys Zola, nel Girone D, che invece si disputerà con calcio d'inizio alle ore 18,30.
Avellino, Giovanni Bucaro: 'Mi aspetto una reazione importante'L'Avellino torna così in campo domani pomeriggio dopo la sconfitta di domenica scorsa in trasferta contro la Torres. 'Mi aspetto una reazione importante', ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro, aggiungendo che 'l'Avellino non può essere quello visto a Sassari'. D'altronde, con un altro passo falso anche contro il Budoni, l'Avellino rischierebbe di scivolare ulteriormente in classifica e di perdere altro terreno dalla vetta che attualmente è distante ben 8 punti.
