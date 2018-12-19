Avellino: cambia la tradizione per il Natale
19/12/2018
Quest’anno la città di Avellino avrà una novità radicale che si discosta dalle tradizioni avute sino ad ora. L’amministrazione Ciampi, tramite gli assessori Maura Sarno (Attività produttive), Michela Mancusi (Cultura) e Carmine De Angelis (Fondi europei) ha deciso di mettere insieme HN progetto non di poco conto, visto che sono stati stanziati circa 150 mila euro a cui sne potrebbero aggiungere altri 175 mila. Sono questi i finanziamenti che hanno lo scopo di migliorare la città, facendo fronde ad un progetto del tutto innovativo e che soprattutto dice addio ad anni di tradizione. Nella novità attesa infatti, pare ci sarà l’abolizione delle casette lungo il Corso Vittorio Emanuele, mentre sarà possibile solo che vengano stanziato dei piccoli carretti di caldarroste che girano per la città.
Le novità del Natale ad AvellinoL’amministrazione ha tutta l’intenzione di rendere il corso molto più affascinante favorendo lo shopping. Quest’atmosfera natalizia senza stand, la si vuol ricreare grazie ad alberi e luminarie, ma senza le mini luci d’artista. Il progetto prevede infatti che vengano montati dei tappeti virtuali con dei led rossi, una specie di invito e di accompagnamento nei negozi. Intanto appese a soffitto ci saranno delle lampadine bianche molto essenziali e per nulla invasive. Il progetto di natale, tra le altre cose, mira a realizzare un villaggio di Natale per i bambini, con un trenino che sarà pronto a scarrozzarli in giro.
Gli eventi per capodanno ad AvellinoQuello che l’amministrazione non ha trascurato è la questione degli eventi. L’obiettivo infatti è quello di raggiungere un concertone di Capodanno, che si serva di impianti acustici all’avanguardia, come quelli che usiamo in casa per la musica, tipicamente prodotti e venduti da www.extrasound.it/casse-acustiche/subwoofer. La mezzanotte verrà attesa in compagnia di un grande artista, il tutto accompagnato dal classico brindisi tipico si ogni città d’Italia. Invece per le strade nel periodo natalizio ci saranno i canti gospel, in particolar modo verso piazza Garibaldi. Qui tra l’altro saranno montate le cascine per il food che non vanno sottovalutate visto le tipiche eccellenze culinarie campane. Il comune sta verificando la reale fattibilità del tutto. Non verranno poi trascurate le zone periferiche della società dal momento che la giunta ha chiesto espressamente la festa natalizia in ogni angolo della città. E infatti nelle zone meno accentrate verranno organizzati eventi culturali, con l’aiuto di comitati e categorie di commercianti. Anzi in molti stanno dando il loro contributo per l’illuminazione e l’organizzazione generale della città.
Le novità natalizie nel centro storico e l’aspetto finanziarioInfine, per quanto riguarda il centro storico, non ci saranno solo addobbi e illuminazioni ma anche degli «incontri tra cantanti e ragazzi. Non sarà il tipico classico concerto ma un momento di scambi d’idee tra i giovani. Il progetto ha visto esercitare ampi consensi da parte della commissione, come ha spiegato nel dettaglio l’organizzazione comunale. E in merito all’aspetto finanziario, esiste un budget a disposizione di grande portata, dal momento che gli eventi verranno finanziati con dei fondi ad oggi inutilizzati. Sono ancora disponibili infatti all’incirca 150 mila euro e si spera che possano giungere ulteriori fondi ammontabili a circa 250 mila euro, di cui 175 mila serviranno per eventi e 75 mila per la struttura.
