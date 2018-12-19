Budoni-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
19/12/2018
Si è disputato oggi, allo stadio Comunale di San Teodoro, il match Budoni-Avellino valido, nel Girone G, come recupero della sedicesima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.
Budoni-Avellino 1-4, i marcatoriAgli ordini del mister Cerbone il Budoni è sceso in campo dal primo minuto con Donini, Farris, Varrucciu, Pantano, Musu, Spina, Murgia, Raimo, Varela, Sariang e Spano, mentre l'allenatore dell'Avellino Giovanni Bucaro ha opposto dall'inizio Pizzella, Dionisi, Morero, Dondoni, Parisi, Matute, Di Paolantonio, Carbonelli, Tribuzzi, De Vena e Da Dalt. L'Avellino, con il risultato finale di 1 a 4, si è aggiudicato il match grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Da Dalt al 22-esimo, e da Tribuzzi al 31-esimo. Nella ripresa l'Avellino ha poi arrotondato il risultato ancora con Tribuzzi e con una rete di Ciotola. Di Spano, al quinto minuto del secondo tempo, la rete della bandiera per il Budoni. Grazie a questa vittoria l'Avellino balza in classifica al quarto posto con 33 punti a -5 dalla vetta occupata da Trastevere e Lanusei con 38, mentre il Budoni resta quartultimo con 16 punti.
Prossimo turno Serie D 2018-2019 Girone G, Avellino in casa contro il LatinaPer il prossimo turno della Serie D 2018-2019, nel Girone G, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, l'Avellino il 23 dicembre, dalle ore 14,30, giocherà in casa al 'Partenio' contro il Latina.
Articolo Precedente
Calcio Serie D 19^ giornata, calendario e orari partite Girone G
Articolo Successivo
Avellino: cambia la tradizione per il Natale