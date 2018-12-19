Home Sport Budoni-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

Budoni-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

di Redazione 19/12/2018

Si è disputato oggi, allo stadio Comunale di San Teodoro, il match Budoni-Avellino valido, nel Girone G, come recupero della sedicesima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Budoni-Avellino 1-4, i marcatori Agli ordini del mister Cerbone il Budoni è sceso in campo dal primo minuto con Donini, Farris, Varrucciu, Pantano, Musu, Spina, Murgia, Raimo, Varela, Sariang e Spano, mentre l'allenatore dell'Avellino Giovanni Bucaro ha opposto dall'inizio Pizzella, Dionisi, Morero, Dondoni, Parisi, Matute, Di Paolantonio, Carbonelli, Tribuzzi, De Vena e Da Dalt. L'Avellino, con il risultato finale di 1 a 4, si è aggiudicato il match grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Da Dalt al 22-esimo, e da Tribuzzi al 31-esimo. Nella ripresa l'Avellino ha poi arrotondato il risultato ancora con Tribuzzi e con una rete di Ciotola. Di Spano, al quinto minuto del secondo tempo, la rete della bandiera per il Budoni. Grazie a questa vittoria l'Avellino balza in classifica al quarto posto con 33 punti a -5 dalla vetta occupata da Trastevere e Lanusei con 38, mentre il Budoni resta quartultimo con 16 punti. Prossimo turno Serie D 2018-2019 Girone G, Avellino in casa contro il Latina Per il prossimo turno della Serie D 2018-2019, nel Girone G, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, l'Avellino il 23 dicembre, dalle ore 14,30, giocherà in casa al 'Partenio' contro il Latina.