Calcio Serie D 19^ giornata, calendario e orari partite Girone G

di Redazione 21/12/2018

Flaminia-Budoni, Castiadas-Vis Artena, Lanusei-Lupa Roma e Monterosi-Ostia Mare. Sono questi nel Girone G, con fischio d'inizio alle ore 14,30, gli anticipi di sabato 22 dicembre che sono validi per la 19° giornata nel campionato di calcio di Serie D in accordo con quanto è stato reso noto dalla Lega Nazionale Dilettanti. Avellino-Latina è stata spostata alle ore 16.30 Le restanti gare del Girone G, sempre per la 19-esima giornata, si disputeranno invece domenica 23 dicembre del 2018 come segue: dalle 14,30 Anzio-Albalonga, Cassino-Aprilia Racing, Città Di Anagni-Ladispoli, Latte Dolce Sassari-Trastevere ed Sff Atletico-Torres; Avellino-Latina alle ore 16.30. Saranno complessivamente ben 22 gli anticipi al sabato per la Serie D che vedrà scendere in campo le squadre per la 17^ giornata di andata eccetto i gironi E, F e G per i quali si scenderà in campo per la 19^ giornata. Gli altri anticipi di Serie D, sabato 22 dicembre 2018 Gli altri anticipi di Serie D in programma sabato 22 dicembre sono i seguenti: Borgaro Nobis-F.Caratese, Stresa- Casale, Chieri-Fezzanese e Sanremo-Borgosesia nel Girone A; Legnago-Sondrio e Mantova-Villafranca nel Girone B; Belluno-Trento, Clodiense-Union Feltre e Levico Terme-Adriese nel Girone C; Mezzolara-Fiorenzuola nel Girone D e Pianese-Seravezza nel Girone E; Campobasso-Sammaurese, Jesina-Sangiustese, Recanatese-Forlì, Savignanese-Francavilla, Pineto-Avezzano e Cesena-Real Giulianova nel Girone F; Marsala-Nocerina nel Girone I.