Serie D Girone G: risultati anticipi e calendario partite di oggi, 23 dicembre
di Redazione
23/12/2018
Nella giornata di ieri, sabato 22 dicembre del 2018, nel Girone G di Serie D si sono disputati ben quattro anticipi. Ecco i risultati finali: Castiadas-Vis Artena 1-4, Flaminia-Budoni 1-2, Lanusei-Lupa Roma 1-0, Monterosi-Ostia Mare 4-1.
Calendario partite di oggi, domenica 23 dicembre, nel Girone G di Serie D 2018-2019Le partite di domenica 23 dicembre, sempre nel Girone G di Serie D, sono invece le seguenti: Anagni-Ladispoli, Anzio Lavinio-Albalonga, Cassino-Aprilia, Latte Dolce-Trastevere, Sff Atletico-Torres ed Avellino-Latina che si disputerà con fischio d'inizio alle ore 16,30. Per effetto dei risultati degli anticipi, aspettando i finali di tutte le altre partite, il Lanusei in classifica, nel Girone G di Serie D, balza temporaneamente da solo al comando con 41 punti. Il Monterosi sale a 34 punti, la Vis Artena sale a 26 punti ed il Budoni a 19.
Verso Avellino-Latina, le parole del mister Bucaro'Cattiveria agonistica e voglia di vincere, il resto non conta'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato, nella conferenza stampa della vigilia, il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro in vista della gara odierna in casa contro il Latina. La società irpina inoltre rende noto che per l'acquisto dei biglietti oggi il botteghino allo Stadio 'Partenio-Lombardi' aprirà alle ore 13,30 e chiuderà solo al momento dell'inizio del match di Serie D Avellino-Latina.
