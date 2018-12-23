Avellino-Latina risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
23/12/2018
Si è disputata oggi, dalle ore 16,30, la gara Avellino-Latina valida, nel Girone G, per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Agli ordini del mister Giovanni Bucaro l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Dionisi, Dondoni, Parisi, Da Dalt, Di Paolantonio, Carbonelli, Mentana, De Vena e Ciotola, mentre l'allenatore del Latina Di Napoli ha opposto dall'inizio Guiddo, Galasso, Manes, Ranellucci, Quagliata, Barberini, Cittadino, De Martino, Atiagli, Fontana e Masini.
Avellino-Latina 1-1, Dondoni evita la sconfittaSotto la direzione dell'arbitro Mattia Caldera della sezione di Como, il match Avellino-Latina si è concluso con il risultato finale di 1 a 1. Il Latina, in particolare, è passato in vantaggio grazie ad un gol su calcio di rigore trasformato da Cittadino al 40-esimo del primo tempo. Nella ripresa Dondoni per l'Avellino ha poi trovato la rete del pari. Con il pareggio di oggi, l'Avellino sale in classifica a 34 punti, ovverosia a -7 dalla capolista Lanusei che attualmente, nel Girone G di Serie D, è la capolista in solitario dopo che il Trastevere ha perso oggi per 2 a 1 sul campo del Latte Dolce Sassari.
Prossimo turno Avellino, c'è il match casalingo con il LadispoliPer il prossimo turno, valido per la 20-esima giornata del campionato di calcio di Serie D 2018-2019, Girone G, l'Avellino giocherà il 6 gennaio del 2019 in casa contro il Ladispoli. Il match si disputerà alle ore 14,30 al netto di eventuali variazioni di data e/o di orario da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
