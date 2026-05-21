L'Irpinia è una delle province campane che più ricompensa chi arriva senza aspettative definite: un territorio appenninico di circa tre mila chilometri quadrati, incastonato tra Campania, Basilicata e Puglia, che alterna borghi medievali arroccati su crinali a novecento metri, valli percorse da fiumi lenti, boschi di faggi e querce, cantine che producono tre delle DOCG più prestigiose del Sud Italia.

Chi la conosce bene tende a tornarci stagione dopo stagione, perché i paesaggi cambiano radicalmente tra la primavera e l'autunno, e perché ogni visita svela qualcosa che la precedente aveva lasciato fuori dall'itinerario. Chi ci arriva per la prima volta, invece, rischia di passare da un luogo all'altro senza capire il filo che li tiene insieme; questo testo serve esattamente a trovare quel filo.

La logistica di un weekend irpino si regge su un presupposto imprescindibile: l'auto è necessaria, non facoltativa. I collegamenti ferroviari raggiungono Avellino ma non i borghi interni, e le distanze tra un paese e l'altro sono brevi in linea d'aria ma si percorrono su strade provinciali tortuose che raddoppiano i tempi rispetto a quanto suggeriscono le mappe.

Questo non è un limite, ma una caratteristica che va pianificata: spostarsi in Irpinia significa gustarsi le strade, non subirle, con panorami che cambiano a ogni curva e una densità di segnali stradali per sagre, frantoi e cantine che invita continuamente a fermarsi.

Un weekend di due giorni permette di coprire con discernimento due o tre aree distinte; tre giorni consentono un'esplorazione più rilassata che include anche le deviazioni non programmate, che in Irpinia sono spesso le più memorabili. L'itinerario che segue è costruito per chi parte da Napoli o dall'area metropolitana campana, ma si adatta facilmente a chi arriva da Roma o dalla Puglia con piccoli aggiustamenti di percorso.

Cosa vedere: i luoghi imprescindibili

Il Santuario di Montevergine, raggiungibile da Mercogliano in auto o con la funicolare che sale da fondovalle, è il punto di orientamento spirituale e paesaggistico dell'intera provincia: posto a oltre milleduecento metri sul Partenio, accoglie oltre un milione di pellegrini all'anno che vengono a rendere omaggio alla Madonna di Montevergine, comunemente chiamata "Mamma Schiavona". Il Museo Abbaziale annesso custodisce un'importante raccolta di arredi sacri, codici miniati e opere d'arte medievale che vale la visita indipendentemente dall'interesse devozionale; il panorama dalla terrazza esterna abbraccia l'intera Valle del Sabato e, nelle giornate limpide, arriva fino al Vesuvio.

Zungoli, in provincia di Avellino, è classificato tra i Borghi più Belli d'Italia con uno dei centri storici medievali meglio conservati dell'Appennino campano: il castello angioino del XII secolo domina il borgo dall'alto, le torri medievali emergono tra i tetti, e il sistema dei vicoli coperti con archi di sostegno tra le case conserva quella funzione strutturale antisismica che le popolazioni meridionali avevano sviluppato empiricamente.

Il borgo ha meno di mille abitanti ed è ancora autentico nella misura in cui non ha sviluppato un'offerta turistica strutturata: ci si va, si cammina, si guarda. Gesualdo, a pochi chilometri, merita una sosta per il castello dove visse Carlo Gesualdo da Venosa, il compositore rinascimentale celebre per i suoi madrigali cromatici e per aver ucciso la moglie e l'amante nel 1590; il castello è parzialmente restaurato e ospita concerti di musica antica durante il festival estivo che porta il suo nome. Nusco, arroccato a circa novecento metri con una vista che nelle giornate serene arriva fino al mare, chiude idealmente il triangolo dei borghi irpini da non perdere nel fine settimana.

L'Abbazia del Goleto, nei pressi di Sant'Angelo dei Lombardi, è una delle architetture medievali più significative della Campania interna: fondata nel XII secolo da Guglielmo da Vercelli, conserva la torre-campanile romanica e la piccola cappella di Santa Felicità con affreschi medievali in parte ancora leggibili; il contesto paesaggistico, tra colline coltivate e boschi, aggiunge una dimensione di raccoglimento difficile da trovare nei santuari più frequentati. Lungo la strada che vi conduce vale la pena fermarsi all'Oasi WWF di Conza e al vicino Parco Archeologico di Compsa, dove i resti dell'antica città romana emergono da un paesaggio di rara quiete, con tracce di terme, strade basolate e strutture templari che restituiscono la misura di un insediamento romano di una certa importanza.

Natura e paesaggio: Lago Laceno, Mefite e Sorgenti del Sele

Il Lago Laceno, a Bagnoli Irpino, è uno degli altopiani più suggestivi dei Monti Picentini: a circa millecentocinquanta metri di quota, circondato da boschi di faggi che in autunno si trasformano in una palette di giallo e arancio, è una meta percorribile tutto l'anno con funzioni diverse. In estate offre sentieri escursionistici e aree picnic in un contesto di fresco garantito quando la pianura campana è torrida; in autunno il colore dei faggi rende il paesaggio fotograficamente straordinario; in inverno è uno dei pochi luoghi della Campania dove nevica con regolarità, con una piccola stazione sciistica che attira famiglie dall'area metropolitana napoletana.

A Rocca San Felice, la Mefite è una delle manifestazioni geologiche più inconsuete del Meridione: un laghetto solfureo in fondo a una valle dove le emissioni di anidride carbonica e idrogeno solforato creano un'atmosfera di paesaggio lunare, già conosciuta e temuta dagli antichi che vi dedicarono un culto a Mefite, divinità osca degli inferi. L'accesso è gratuito, il sito è privo di attrezzature turistiche, e la visita dura venti minuti: proprio la sua essenzialità la rende memorabile. Le Sorgenti del Sele, nel comune di Caposele, sono il punto in cui uno dei fiumi più importanti della Campania emerge dalla montagna con una portata imponente anche nei periodi di siccità; il percorso lungo le rive è attrezzato con passerelle e aree di sosta ed è percorribile a piedi in circa un'ora.

Vini e gastronomia: le tre DOCG e la cucina del territorio

L'Irpinia è probabilmente la zona vinicola più sottovalutata del Sud Italia in rapporto alla qualità dei suoi vini: le tre DOCG, Taurasi, Fiano di Avellino e Greco di Tufo, sono tra i rossi e i bianchi strutturati più apprezzati dalla critica enologica nazionale, prodotti da vitigni autoctoni su suoli vulcanici e calcarei che conferiscono ai vini una mineralità e una complessità difficilmente replicabili altrove. Un weekend in Irpinia senza almeno una visita in cantina è un'occasione persa; la maggior parte delle cantine accetta visite su prenotazione e offre degustazioni guidate con abbinamenti ai prodotti del territorio, a prezzi molto più contenuti rispetto a quanto il livello qualitativo dei vini farebbe supporre.

La cucina irpina è quella dell'Appennino meridionale: pochi fronzoli, materie prime di qualità elevata, piatti costruiti intorno a pasta fresca, carni allevate localmente, funghi porcini e tartufo nelle stagioni giuste.

I fusilli irpini, pasta a spirale lavorata a mano con il ferro, serviti con ragù di castrato o con sugo di braciola, sono il piatto simbolo della provincia; la castagna di Montella IGP, raccolta in autunno nei castagneti dei Picentini, si trova in sagre, pastifici e gastronomie locali da ottobre in poi. Il caciocavallo podolico stagionato nelle grotte di tufo di Calitri è un formaggio di carattere deciso che si trova difficilmente fuori dalla provincia; comprarne un pezzo dal produttore locale è uno di quei acquisti che si ricordano ancora dopo anni.

Dove dormire e come organizzarsi

Gli agriturismi tra i vigneti e nelle campagne collinari sono la soluzione più adatta a chi vuole vivere il territorio dall'interno: molte strutture sono gestite direttamente da famiglie che producono vino, olio o formaggi, con colazioni che portano in tavola prodotti propri e la possibilità di organizzare degustazioni serali senza spostarsi.

Le concentrazioni maggiori di strutture ricettive di qualità si trovano nell'area del Taurasi, intorno a Tufo e Montefalcione per il vino bianco, e nell'Alta Irpinia tra Calitri e Sant'Angelo dei Lombardi per chi privilegia il paesaggio appenninico. I bed and breakfast nei borghi storici come Zungoli e Nusco sono pochi ma ricercati; la prenotazione con qualche settimana di anticipo nei fine settimana di ottobre, quando le sagre e la vendemmia attraggono un numero significativo di visitatori, è una precauzione necessaria.

Il momento dell'anno più adatto per un weekend in Irpinia è l'autunno, tra settembre e novembre: la vendemmia è in corso o appena conclusa nelle cantine, i boschi del Laceno e dei Picentini si colorano, le sagre delle castagne animano i borghi, e le temperature permettono di camminare all'aperto senza i disagi dell'estate.

La primavera, tra aprile e giugno, è la seconda stagione ideale per la fioritura e per il verde intenso delle campagne; l'estate è apprezzata soprattutto nell'Alta Irpinia e al Lago Laceno, dove l'altitudine garantisce temperature sensibilmente più basse rispetto alla costa. L'inverno ha il suo fascino specifico nei borghi innevati e nelle cantine dove si tasta il vino nuovo, ma richiede una pianificazione più attenta per verificare l'apertura di musei, abbazie e cantine che in bassa stagione riducono gli orari.