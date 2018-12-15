Calcio Avellino SSD, nuove operazioni di mercato in ingresso e uscita
di Redazione
15/12/2018
Michael Scarf è stato ceduto a titolo definitivo al Sorrento Calcio, mentre Alessandro Totaro e Rafal Urbanski vedranno formalizzato il rientro nelle rispettive squadre professionistiche nel mese di gennaio, ed hanno già lasciato l'Avellino.
Calcio Avellino SSD, le operazioni di mercato in uscitaQuesto è quanto, tra l'altro, ha reso nodo la Calcio Avellino SSD che, inoltre, ha comunicato che i calciatori Andrea Nocerino, Michael Ventre, Gennaro Acampora e Vladimir Mikhaylovskiy sono stati inseriti in lista di svincolo. 'Ringrazio i calciatori per questi mesi di duro lavoro ed impegno, tutti loro hanno contribuito all'avvio di questo percorso', ha dichiarato sulle operazioni in uscita sopra indicate Carlo Musa, il direttore sportivo della Calcio Avellino SSD, aggiungendo inoltre che 'Nel calcio i rapporti professionali possono anche chiudersi ma resta intatta la stima, e con essa non può che esserci l'augurio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni sotto il piano umano e professionale'.
Endurance Imande Omohonria è un nuovo giocatore dell'AvellinoPer quel che riguarda invece le operazioni di mercato in entrata, la Calcio Avellino SSD comunica che Endurance Imande Omohonria, detto 'Eddy', è un nuovo tesserato della società. Classe 1999, 'Eddy è un esterno destro basso bravo in tutte e due le fasi di gioco', ha dichiarato il mister dell'Avellino Bucaro, aggiungendo che 'le sue qualità sia in fase di possesso che in fase di non possesso, abbinate a doti fisiche importanti, ci torneranno utili sia nel breve che nel medio/lungo periodo'.
Torres-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
Calcio Serie D 18^ giornata, calendario e orari partite Girone G