Torneo nazionale "Terre D'Irpinia", al via la seconda edizione al Partenio Lombardi

di Redazione 21/12/2017

Al Partenio Lombardi, il giorno 3, 4 e 5 gennaio 2018, al via la seconda edizione del Torneo Nazionale Terre D’Irpinia per i giovanissimi, autorizzato dalla Lega A e B. Il torneo è stato promosso dalla Vismontorese e dal presidente dell’Us Avellino Walter Taccone. Un torneo questo di rilevanza nazionale, dedicato al settore giovanile dei club A ,B ,C, giunto alla seconda edizione dove i veri protagonisti sono i giovani calciatori. Lo scorso anno vincitrice del torneo è stata la JuveStabia, in campo insieme alle società calcistiche del Bari, Modena, Paganese, Us Avellino e la rappresentativa della Vis Montorese. Quest’anno hanno aderito al Torneo i seguenti club: Lazio, Benevento, Avellino, Salernitana, Juve Stabia vincitrice della scorsa edizione e la rappresentativa della Vis Montorese. E’ prevista per domani (22.12.2017) alle ore 16.00 presso la sala stampa del Partenio Lombardi la conferenza di presentazione della seconda Edizione del Torneo Terre d’Irpinia, interverranno il presidente dell’Us Avellino Walter Taccone e il presidente della Vis Montorese.