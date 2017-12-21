Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Torneo nazionale “Terre D’Irpinia", al via la seconda edizione al Partenio Lombardi

Redazione Avatar

di Redazione

21/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Torneo nazionale “Terre D’Irpinia
Al Partenio Lombardi, il giorno 3, 4 e 5 gennaio 2018, al via la seconda edizione del Torneo Nazionale Terre D’Irpinia per i giovanissimi, autorizzato dalla Lega A e B. Il torneo è stato promosso dalla Vismontorese e dal presidente dell’Us Avellino Walter Taccone.  Un torneo questo di rilevanza nazionale, dedicato al settore giovanile dei club A ,B ,C,  giunto alla seconda edizione dove i veri protagonisti sono i giovani calciatori.  Lo scorso anno vincitrice del torneo è stata la JuveStabia,  in campo insieme alle società calcistiche del Bari, Modena, Paganese, Us Avellino e la rappresentativa della Vis Montorese. Quest’anno hanno aderito al Torneo i seguenti club:  Lazio, Benevento, Avellino, Salernitana, Juve Stabia vincitrice della scorsa edizione e la rappresentativa della Vis Montorese. E’ prevista per domani (22.12.2017) alle ore 16.00 presso la sala stampa del Partenio Lombardi la conferenza di presentazione della seconda Edizione del Torneo Terre d’Irpinia, interverranno  il presidente dell’Us Avellino Walter Taccone e il presidente della  Vis Montorese.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Quattro punti nei due derby, la Libertas Grottolella punta in alto

Articolo Successivo

È festa per il Volley Montorese

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019