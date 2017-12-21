Home Sport Quattro punti nei due derby, la Libertas Grottolella punta in alto

di Redazione 21/12/2017

Calcio Minore – Quattro sono stati i punti raccolti dai ragazzi delle Libertas Grottolella nelle due ultime partite, 3 punti domenica nel derby con il San Felice di Capriglia (vinta grazie alla rete siglata da Domenico Di Padova , un punto ieri pomeriggio nell’altro derby contro l’Altavilla Irpina ( con un goal da parte del giovanissimo Carmine Sole) , 4 punti davvero meritati in due partite non certo facili da giocare, due partite che hanno certificato il grande carattere e la grande maturità raggiunta dagli uomini di Mister De Vito in questa fase della stagione. Infatti la squadra sta dimostrando una grande compattezza di gruppo, buone trame di gioco e una solidità difensiva impressionante, visto le sole due reti subite dal primo difensore Antonio Russo, portiere che fa gola a molte società anche di categoria superiore. In base ai risultati ottenuti in queste prime partite, possiamo tranquillamente affermare, con cognizione di causa, che la Libertas Grottolella del Presidente Angelo Grossi può davvero recitare un ruolo da protagonista nel girone D di Terza Categoria, le premesse ci sono tutte per far bene e per raggiungere traguardi importanti solo sfiorati lo scorso campionato. “Sono molto contento di tutto il gruppo, siamo diventati una squadra nel vero senso della parola, ciascun atleta quando chiamato in causa ci mette il massimo dell’impegno e della determinazione possibile, e siamo molto migliorati nel gioco e nella fase di circolazione della palla. Sono davvero contento di tutti i ragazzi nessuno escluso, e sono convinto che continuando in questo modo potremmo raggiungere la zona Play off, ovviamente dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, dobbiamo pensare e ragionare partita dopo partita senza fare calcoli. Infine insieme al Presidente ai dirigenti, allo staff tecnico e a tutti gli atleti auguriamo a tutti gli amici sportivi e non solo un felice e sereno Natale”- è quanto affermato da Federico De Vito allenatore della Libertas Grottolella.