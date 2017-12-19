È festa per il Volley Montorese

Pomeriggio in in festa per il volley montorese.

Dalle 15,00 alle 17,00 si é svolta la Festa di Natale dell'Alto Irno Volley che coinvolge le Società pallavolistiche MIG e Phoenix di Solofra.

Minivolley e under14 delle tre Società dell'alta valle dell'Irno si sono riuniti al PalaMontoro per un pomeriggio all'insegna della pallavolo.

Gare, giochi e animazione a cura della ludoteca "Play Village" di Torchiati, hanno preceduto l'ultima gara del 2017 della fase di andata del Girone B del Campionato di Serie D Femminile FIPAV Campania della EMILIO VIETRI MONTORO che, con un netto 3 a 0, si é imposta sulla Green Volley di Atripalda.

Le belle del volley montorese conquistano altri 3 punti e si confermano al secondo posto ad un solo punto dalla capolista, chiudendo l'incontro senza difficoltà con i seguenti parziali 25-13, 11-25 e 25-20.

Ottima prestazione delle atlete montoresi che dopo la pausa natalizia sfideranno nello scontro diretto la capolista Asd Lib. GRANVOLLEY, in trasferta a Capua.

Mollare... Mai, mai, mai...