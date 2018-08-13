Home Irpinia news Tommaso Paradiso, leader dei Thegiornalisti cittadino onorario di Ariano Irpino



di Redazione 13/08/2018

Ariano Irpino è una cittadina in estate sempre animata da eventi e iniziative sociali, tra queste è stata data notizia da varie testate locali che la città ha consegnato le chiavi e ha conferito la cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso, leader dei Thegiornalisti: la cerimonia,si è tenuta alla presenza del sindaco della cittadina campana Domenico Gambacorta e dell'assessore Mario Manganiello, che ha presentato la proposta al consiglio comunale poi approvata con la delibera numero 207 del 2 agosto 2018. Il discorso del Sindaco Il sindaco Domenico Gambacorta, e l'assessore Mario Manganiello, hanno dichiarato: "Siamo onorati di questo straordinario successo e di poter omaggiare ufficialmente un grande musicista italiano oltre all’amore e la passione che l'artista dedica alla musica, dando lustro alla città di Ariano Irpino". Paradiso in vacanza nel cuore irpino Tommaso Paradiso, il re del pop, fondatore della band Thegiornalisti dal 2009 insieme a Marco Antonio Rissa Musella e a Marco Primavera calca le scene con la sua musica d'autore. Un gruppo che ha raccolto successi a piene mani tanto da diventare oggi il numero uno in assoluto in testa alle classifiche. Tommaso ha passato un soggiorno rilassante ad Ariano Irpino, nei luoghi che gli sono cari da sempre; infatti l'artista romano ha origini arianesi, ed è molto legato al tricolle tanto da non rinunciare mai ad un soggiorno o più di uno in vari periodi dell'anno. La carriera Tra i vari successi di Paradiso e i vari impegni artistici ricordiamo che nel 2017 ha collaborato alla scrittura del singolo “L'esercito del selfie di Takagi & Ketra feat”, con Lorenzo Fragola e Arisa e nello stesso anno, è stato co-autore di “Mi hai fatto fare tardi" di Nina Zilli, "Partiti adesso" di Giusy Ferreri e "Autunno" per Noemi.” Con la sua band Thegiornalisti ha partecipato al singolo “Pamplona" di Fabri Fibra, diventando uno dei principali artisti protagonisti dell'estate 2017, stesso successo con “Una vita che ti sogno” di Gianni Morandi.