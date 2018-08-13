Home Irpinia news Ferragosto 2018 sicuro in Irpinia, scatta piano sicurezza Carabinieri

di Redazione 13/08/2018

E' scattato, da parte del Comando Provinciale di Avellino 'Ferragosto Sicuro', il piano di sicurezza che, in tutta l'Irpinia, è finalizzato alla prevenzione delle attività illecite a partire dai reati predatori in un periodo in corrispondenza del quale molte persone sono in vacanza e le case sono di conseguenza incustodite. Controlli a tappeto per garantire la sicurezza ed il rispetto della legalità Nel dettaglio, ci saranno controlli a tappeto, a tutela dei cittadini e dei turisti, con l'obiettivo di garantire non solo la sicurezza, ma anche il rispetto della legalità. E per questo saranno coinvolti in tutta la Provincia di Avellino non solo i Carabinieri del Nuclei Radiomobili e del Nucleo Investigativo, ma anche il Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno ed il Carabinieri Forestali di Avellino con i servizi e le attività di presidio straordinario ed a largo raggio che, giorno e notte, saranno senza tregua fino a giovedì prossimo. Nel presidiare il territorio in questi giorni di grande esodo, oltre alla prevenzione dei reati i Carabinieri rafforzeranno i controlli sulle principali arterie che collegano i centri abitati al fine di garantire la sicurezza stradale ed il rispetto delle norme del Codice della Strada. Ci saranno inoltre militari in uniforme, ed anche in abiti civili, che presidieranno in maniera intensiva pure le strade secondarie e gli itinerari turistici senza che ciò vada comunque a penalizzare quella che è, da parte dei Carabinieri, l'attività preventiva ed investigativa ordinaria. Ferragosto 2018 sicuro in Irpinia, controlli serrati anche contro l'abuso di alcol I controlli, in materia di sicurezza stradale, nell'ambito del piano di sicurezza dei Carabinieri per Ferragosto 2018 riguarderanno pure il contrasto all'abuso di alcol. E questo avverrà, nell'ambito del controllo dei limiti di velocità, attraverso controlli a tappeto sul tasso alcolemico degli automobilisti, ed anche dei centauri, da parte delle pattuglie dei Nuclei Radiomobili.