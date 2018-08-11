Home Irpinia news Benevento Sanremo NewTalent 2019

di Redazione 11/08/2018

Oggi 11 agosto, dopo che il Comitato di Quartiere Cappuccini-Atlantici-Mellusi, diretto da Diego Ciullo, nell’ambito degli eventi estivi in programma ha approvato e promosso la tappa campana di “Sanremo Newtalent”, il contest per emergenti che si svolge durante il Festival di Sanremo 2019; sarà dato il via all'evento che avrà inizio alle ore 20.00, presso l'Auditorium della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, chiesa dei Cappuccini, in via Meomartini guidata da padre Gianpiero Canelli, guardiano dei Frati Cappuccini. Un appuntamento che accresce il prestigio della bella città irpina, e che attirerà tutti i giovani che dedicano il loro tempo a coltivare il loro talento musicale. Semifinale e finale Mentre la semifinale si terrà a Rimini nel mese di settembre, invece la finale è programmata per il prossimo febbraio 2019 al Palafiori in contemporanea al Festival. La Kermesse sanremese sbarca a Benevento perché anche gli artisti e i cantanti della zona possano avere l'opportunità di realizzare le proprie aspirazioni e arrivare sul podio di uno dei più importanti eventi canori nazionali, ovvero il sogno di tanti giovani nuovi talenti. Al concorso canoro nazionale possono partecipare artisti dai 6 ai 65 anni, divisi in 4 categorie: Junior, Giovani, Big e Over. Personaggi, partecipazioni eccellenti e premi Tutte le categorie indistintamente saranno premiate con riconoscimenti di grande importanza ed il vincitore assoluto si esibirà a Sanremo, subito dopo la finale prevista sul palco dell’Ariston. L'evento beneventano sarà presentato dal Director Manager Talent Scout il Principe Flaviano Grillo, con “The manager of music” l’artista e cantante Tony Capozzi ed il Maestro di Musica Vincenzo Del Grosso. Alla kermesse sarà anche presente il Direttore Artistico di Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, che darà in dono una borsa di studio per la prossima edizione. Iscrizioni aperte anche direttamente sul posto. L'evento sarà trasmesso dal canale Sky