Una magica notte di stelle per San Lorenzo, sulle magiche note del Bella Storia
di Redazione
10/08/2018
Social Music Festival 2018, l'evento cult della scena indie italiana. Uno dei festival più blasonati sul genere che si terrà nel cuore dell’Irpinia, terra ricca di storia e di arte che non può non coinvolgere e dedicare una coreografia unica per la magica serata musicale, rappresentando di anno in anno un momento di incontro irrinunciabile per tutto il Sud Italia e per l’intero Paese che si ritrova ad assistere ad un evento unico e sui generis. Il festival si terrà infatti nel Polo Fieristico di Venticano in provincia di Avellino, a una quindicina di kilometri dalla capitale Irpina, il 10 e l’11 agosto, uno spazio concepito e attrezzato per accogliere ben 5.000 presenze, che si trova in una posizione geografica strategica dotata di un’uscita autostradale dedicata, e posta al centro fra Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Il festival gode di molta visibilità nazionale trattandosi di un evento veramente blasonato, capace, anche per le numerose partecipazioni, di interessare diverse tipologie di spettatori, dai grandi ai più piccoli. Tantissimi saranno infatti gli artisti presentati sui due palchi allestiti per le memorabili 30 ore ininterrotte di musica e spettacoli dal vivo. A condurre le serate ci saranno i The Jackal, grandi star campane diventate famose durante i loro numerosi video parodie che spopolano ovunque sui social network, tra gli ospiti presenti Skin (ex giudice di X Factor), Ghemon, The Andrè (famoso per le sue rivisitazioni della musica del celebre cantautore genovese in chiave trap), Come Cose, Nitro, Nu Guinea, Wrongonyou, Savastano, Willie Peyote, Frah Quintale, Moda Loda Broda, Quentin 40, Frenetik & Orange, Zulu e tanti altri. La non stop musicale, comprenderà grazie all’organizzazione di tutto il territorio di Avellino, tanto spazio per food e drink, ben tre aree con bar, pizzeria e non potevano mancare i numerosi stand enogastronomici, oltre a zone di pieno relax dove rilassarsi e godersi la buona musica sotto un cielo stellato respirando l’aria pulita dell’Irpinia. Anche gli appassionati di videogames, di tutta l’Italia avranno a disposizione un area gaming, con la possibilità di interfacciarsi con giochi e gare. E per onorare la tradizione della notte di San Lorenzo, un desiderio ogni stella cadente avvistata, numerosi telescopi di Astro, potranno essere utilizzati gratuitamente grazie ad Atripalda, per osservare il cielo ai fortunati avvistatori di scie luminose nel cielo della notte. Tanta musica e tanto altro,per ben due giorni di fila del festival, ideato dall’associazione culturale Invasioni, con la direzione artistica di Felice Caputo titolare del «Tilt – tattoo bar events», un’area socio-culturale di promozione musicale che si è imposta in Italia come punto di riferimento dei generi musicali che saranno proposti nella due giorni indie, trap e alternative rap.
Benevento Sanremo NewTalent 2019
Irpinia: arriva il "Amiche si Summer Tour" di Loredana Bertè