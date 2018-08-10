Home Irpinia news Irpinia: arriva il "Amiche si Summer Tour" di Loredana Bertè

di Redazione 10/08/2018

Lioni, è piccolo paese dell'alta Irpinia in provincia di Avellino, la bella cittadina irpina il 15, 16 e 17 agosto 2018 si animerà per la festa padronale avrà il piacere di ospitare un grande nome della musica italiana, ovvero Loredana Bertè che farà tappa in Irpinia con il suo ""Amiche si Summer Tour". La cità non è nuova a queste ospitate eccellenti, infatti ogni anno sbarcano qui famosi cantanti italiani. Evento gratuito Lioni ogni estate ospita grandi personaggi e dopo Max Gazzè e Fabrizio Moro arriva anche Loredana Bertè, indiscussa Regina del rock italiano con il suo "Amiche sì summer" tour si fermerà proprio a Lioni con un live aperto a tutti poichè sarà possibile assitere alla performance di Loredana senza acquistare alcun bigliett lo spettacolo è gratuito. Quindi attesissimo concerto, voluto e organizzato per onorare la figura del santo patrono San Rocco. L'evento musicale si terrà venerdì 17 agosto a partire dalle 21,30 in piazza della Vittoria a Lioni. Estate musicale di Lioni: gli appuntamenti Loredana Bertè non sarà l'unica a esibirsi in agosto nei giorni precedenti sono in programma le musiche dei Foja, un gruppo napoletano che esegue melodie folk rock. Il 16 agosto invece toccherà ai Desperados, ovvero la nota Mannarino tribute band. Ovviamente l'evento principale delle festività patronali in onore di San Rocco sarà il concerto della Bertè. Cittadina dinamica e musicale Lioni è ormai nota nella zona perchè è l'unico paese che ospita da sempre artisti di fama nazionale, come ad esempio Antonello Venditti, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, tutti grandi artisti che si sono esibiti gli anni passati nella cittadina irpina. Quest'anno sarà la Bertè a mantenere la tradizione di concerti estivi per i lionesi, con un esibizione ricca dei suoi cavalli di battaglia più famosi, come:Il mare d'inverno, Non sono una signora e varie canzoni che la cantante dedicherà alla sorella scomparsa per farle l'ennesimo omaggio; l'indimenticabile Mia Martini.