Gianandrea De Cesare il nuovo proprietario dell'Avellino Calcio

di Redazione 09/08/2018

La notizia è rimbalzata velocemente online da pagina a pagina e non solo; notizia ufficiale e confermata; ovvero: Gianandrea De Cesare è il nuovo proprietario dell’Avellino Calcio. La decisione del sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, in collaborazione con il dirigente comunale Luigi Cicalese e con il commercialista Gaetano D’Avanzo, ha decretato la scelta facendola cadere sull’ad della Sidigas, l'azienda che opera da decenni in Irpinia nel settore del gas. La migliore proposta scelta dal sindaco Ciampi Gianandrea De Cesare, il presidente della Scandone Basket dal 2012 di Avellino, squadra che milita in Serie A1, ha presentato una proposta che rispetto alle altre cinque visionate dal sindaco Ciampi, di interesse, presentate dopo il bando pubblico, emesso dal comune di Avellino, era evidentemente più ricca di garanzie e di innovazioni rispetto ai requisiti richiesti; una decisione quella di Ciampi che pare davvero azzeccata, il territorio sarà arricchito da una nuova polisportiva che animerà lo sport locale. Inizia cosi una nuova era per Avellino. Nasce la Polisportiva di De Cesare Ormai tutto è deciso e domani verrà versato un assegno circolare e non trasferibile alla Lega Nazionale Dilettanti di 150 mila euro per ottenere l’iscrizione al campionato di Serie D nella stagione 2018-2019. I dettagli della proposta di De Cesare oggi nuovo proprietario della società bianco-verde, (esclusa definitivamente dal campionato di Serie B dopo la sentenza del Tar del Lazio di martedì scorso), verranno illustrati dal sindaco di Avellino in una conferenza stampa; voci di corridoio hanno reso noto che De Cesare avrebbe messo sul piatto una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per un progetto di polisportiva che riunisce: basket, calcio e molto probabilmente anche il volley. per citare una vecchia frase: tutto è bene quel che finisce bene; infine l'Avellino avrà un buon futuro e nuove opportunità di vivere un nuovo campionato alla grande.