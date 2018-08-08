Home Irpinia news Avellino calcio: si riparte dalla D

di Redazione 08/08/2018

La squadra dell’Avellino non potrà partecipare al prossimo campionato di Serie B, l'esito delle consultazioni è ufficiale, ovviamente un po di sconforto ha aleggiato sui bravi giocatori della squadra, ma ha subito lasciato spazio alla consapevolezza che rimboccandosi le maniche e impegnando voglia e passione ripartirà alla grande la storia del lupo. Coraggio e determinazione La situazione è senza dubbio delicata; in ogni caso il sindaco di Bari Decaro vuole fare un ulteriore tentativo, domandando al commissario della Figc Fabbricini di riaprire i ripescaggi per la serie C, che al momento è composta da 56 società, questa speranza è un po offuscata dalla ferma opposizione del presidente della Lega Pro Gravina, che vuole evitare il ripescaggio del Bari per scansare un " precedente" ben noto. Serie C, quindi incerta per l’Avellino, resta solo la possibilità di richiesta d'ammissione in quarta serie. I termini per l’iscrizione alla D sono scaduti ufficialmente lunedì 6 agosto, ma alla squadra sarà concessa una deroga di sette giorni. Grande coraggio e impegno ora sarà messo in campo dalla squadra biancoverde. Cosa deve affrontare la squadra l’Avellino calcio dovrà il più velocemente possibile chiedere l’ammissione in serie D, dovranno poi formare una nuova società, e chiedere l’affiliazione alla Figc, ma non basta dovranno anche versare i 150 mila euro richiesti per l’ammissione in sovrannumero alla Lega Nazionale Dilettanti; l’iter va completato poi con altri due versamenti, da 19 mila euro quello con inclusa l'iscrizione Juniores, e l'ultimo da 31 mila utile alla fideiussione bancaria. Se i lupi ce la faranno saranno cosi ammessi in serie D nel girone H, ovvero per Campania, Lazio e Puglia, in alternativa nel girone I per Calabria, Campania e Sicilia. I tifosi dell'Avellino sono certi che i biancoverdi si risolleveranno regalando ancora belle partite a prescindere dalla Serie e riaffermeranno la loro credibilità sportiva e il il loro talento.