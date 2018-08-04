Home Irpinia news Benevento: approvato atto aziendale per L'Ospedale San Pio

di Redazione 04/08/2018

La Regione Campania ha approvato l’Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, la nuova realtà del territorio in merito alle strutture sanitarie; che per effetto del DCA n° 54 del 2017, e di recente confermato dal DCA n° 8 del 2018, viene a costituirsi in virtù dell’unificazione dell’Ospedale Rummo di Benevento e dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria dei Liguori di Sant’Agata dei Goti. Progetto importante per la salute Il direttore generale Renato Pizzuti in riferimento alla nuova struttura ospedaliera ha dichiarato: “E’ ancora viva l’emozione vissuta quando il nuovo logo, simbolo della nascente Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, è stato presentato e benedetto in occasione della visita di Papa Francesco a Pietrelcina il 17.03.2018”. L’emanazione dell’Atto Aziendale del San Pio” era un provvedimento dovuto per effetto del DCA n° 54 del 2017, ma anche opportuno per consentire la reale riorganizzazione e la piena integrazione dei due Ospedali”. Nota ufficiale diffusa dopo l'approvazione -"Dunque, in tale contesto, fatto di obblighi ma anche di opportunità di crescita, diviene attuativo l’Atto Aziendale dell’A.O. “San Pio” di Benevento, uno strumento programmatico di respiro triennale, ma flessibile in base alle esigenze contingenti, che rimodula l’organizzazione aziendale rispecchiandone la sua nuova visione e garantendone la mission.Una visione che conferma il ruolo di primo piano del Presidio Rummo di Benevento nella rete dell’emergenza e che ne rilancia il ruolo nella lotta ai tumori attraverso l’istituzione di un Polo Oncologico presso il Presidio Sant’Alfonso Maria dei Liguori di Sant’Agata dei Goti, Ospedale che, letteralmente strappato al suo destino di imminente chiusura, continuerà ad erogare prestazioni nell’ambito dell’emergenza e potenzierà l’offerta riabilitativa e per la lungodegenza."- Un passo avanti dunque che recupera in modo eccellente due strutture che diversamente non avrebbero avuto futuro e che riapre con sinergia e grandi aspettative la possibilità di offrire un servizio sanitario di buon livello al territorio ed ai suoi residenti.