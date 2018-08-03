Capodanno alternativo? Ecco come trascorrerlo
03/08/2018
Il 31 Dicembre è uno dei momenti più particolari dell’anno, si salutano i mesi ormai passati per affacciarsi a quelli che verranno senza rimpianti o rimorsi. In tutto il mondo, e soprattutto in Italia, le persone ci tengono a brindare in modo speciale, magari anche in un posto fuori dal comune, con i propri cari o scatenandosi in pista. Quali sono dunque i consigli per un Capodanno alternativo come non lo abbiamo mai trascorso? Un Capodanno ideale potrebbe essere alle terme rilassandosi con docce emozionali, all’insegna dell’ aromaterapia e speciali trattamenti sensoriali. Che sia all’estero o sui territori nostrani, che sia tra i fuochi d’artificio o nel relax insonorizzato di un locale, il capodanno alternativo saprà lasciarci a bocca aperta facendoci desiderare di riviverlo ancora e ancora.
Capodanno 2019 alternativo: ecco qualche ideaTra le zone più popolate d’inverno c’è sicuramente la che pullula di piste e funivie. Questo vuol dire che una notte di San Silvestro sulla neve è tra le idee più indimenticabili che esistano. Andare sulla neve è l’occasione perfetta per dedicarsi ai pupazzi e vivere in un paesino imbiancato dall’atmosfera di altri tempi. Le zone di montagna mettono a disposizione molte strutture ricettive nonché scuole di fondo che tra tanti eventi, organizzano ciaspolate la notte di Capodanno o quelli precedenti al giorno del 31. Vivere l’arrivo del nuovo anno in un mondo imbiancato sembrerà come stare in Groenlandia, all’insegna di un capodanno alternativo tra sci, scarponi e calici di spumante Alternativo vuol dire anche tornare bambini, magari scegliendo una meta in perfetto stile villaggio di Babbo Natale, dove dormire per la notte di Capodanno. Magari in una simile igloo in Italia o all'estero in cui regalarsi delle coccole magari con un fonduta party durante il 31 notte Il Capodanno può essere anche all’insegna del silenzio e della pace, scelta azzeccata per tutti coloro che non gradiscono i fuochi d'artificio o anche il divertimento sfrenato. Per tutti coloro insomma che amano regalarsi un momento speciale da condividere solo con se stesso E poi in tutta Italia si organizzano eventi come Torture party e gli Animal party per un Capodanno alternativo che supererà di gran lunga le nostre aspettative.
Capodanno alternativo: vivere Roma la notte del 31Trascorrere il Capodanno a Roma appare una alternativa simpatica per tutti coloro che non vogliono spostarsi dall'Italia perché preferiscono dire addio al vecchio anno non stando lontani da casa. Il Capodanno Roma sarà davvero con i fiocchi e contro fiocchi. Normalmente l’evento del Capodanno a Roma che risulta essere l’asse portante del nuovo anno è di certo quello che si festeggia in piazza o, nel centro storico. Negli ultimi anni vien spesso organizzato un concerto al Circo Massimo, per brindare con fiumi di spumante aspettando divertendosi la mezzanotte per trascorrere nel migliore dei modi l'ultimo giorno dell'anno. Si può pernottare in un albergo che tra le altre cose organizza cenoni gustosi e rilassanti bagni termali. Roma sarà popolata da eventi musicali, che ci faranno compagnia nella notte più attesa dell'anno.
